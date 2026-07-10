九龍真光中學選用Goodclass.ai　助教師全面深入理解每一學生特點

教育局推行「『智』啟學教」撥款計劃，全港每所學校均可獲得 50 萬港元資料，以推動 AI 教育，成為學校數碼轉型的黃金機會。Goodclass.ai 是一個校本 AI 應用一站式平台，能夠為學校提供一個數據安全而且合規的 AI 平台，提供全方位的學與教支援。



九龍真光中學是應用 Goodclass.ai 的學校之一，其主要應用學科包括中文、英文、科學及電腦科等。九龍真光中學李伊瑩校長早前接受訪問，分享學校使用 Goodclass.ai 的經驗及成果。



九龍真光中學是應用 Goodclass.ai 的學校之一，其主要應用學科包括中文、英文、科學及電腦科等。

Q：在未引入這套 AI 系統之前，貴校在日常教學、行政準備，或照顧學生學習差異上，面對最大的挑戰或痛點是什麼？

A：每個學生都是獨一無二的個體，他們有著各異的學習風格、興趣偏好、知識儲備以及能力層次。再加上課堂師生的固定比例限制，在未引入 AI 系統之前，教師若想全面且深入地了解每一位學生的特點，並據此制定出精準有效的針對性教學策略，無疑是一項艱巨的任務。

與此同時，未引入 AI 時，教師工作負擔繁重。在日常教學工作中，教師不僅要完成既定的課程教學任務，涵蓋備課、授課、批改作業等常規環節，還需面對各類紛繁複雜的行政事務。如此一來，教師想要進一步優化教學工作，卻因時間不足而面臨挑戰。

九龍真光中學李伊瑩校長接受訪問時表示，引入 Goodclass.ai 有助教師深入認識每一個學生的特點。

Q：坊間有許多科技工具，當初為什麼會選擇引入Goodclass.ai 的 AI 方案？它最吸引 貴校的功能或特點是什麼？

A：Goodclass.ai的介面為教學與行政工作提供了有力支援。在教學方面，題目生成器能依據知識點迅速生成習題，助力學生鞏固所學；AI作文批改助手為老師提供多一個工具，了解學生課業表現。於行政而言，通告生成器、電郵回覆、推荐信生成器等功能完全貼合教師的行政需求，極大提升了工作便利性。

此外，不同AI平台功能側重各有不同。像GEMINA、GDP擅長撰寫行政文稿；DEEPSEEK有強大的中文語言表達能力。GOODCLASS一個賬戶整合多樣工具，老師免於多平台賬戶切換，可按需要快速調用工具，工作更順暢高效，避免對每個平台好處的繁瑣闡述分散核心訴求。

Q：引入系統後，為老師帶來了什麼具體的改變？

A：近日觀課，深切感受到 Goodclass.ai 系統為課堂帶來新變化。以往課堂多見師生、生生互動，如今教室裡新增了既安靜又能產生交流的場景，人機互動。學生們運用 AI CHATBOX 與AI 小老師積極互動，或請教知識難點，或探討解題思路。隨後，學生踴躍分享所得，人機、人人互動融洽。教師角色也成功轉型，將更多時間用於引導學生，系統有效激活課堂，提升學習積極性與效果，為教學發展注入動力。

九龍真光中學李伊瑩校長又表示，Goodclass.ai 有助師交在課堂上更活躍的交流，做到真正的人機互動。

Q：貴校未來在推動「AI 智慧校園」上有什麼進一步的規劃？對於其他準備申請「智啟學教」撥款並引入AI 工具的學校，您有什麼建議？

A：在教學評價環節，將大力引入雙評機制，即老師和電腦共同參與作業與考試批改。電腦評分除了批改，加入表現分析、數據整理，而老師繼續發揮專業，從創意、思維深度等角度給出專業意見，兩者結合能更全面、精準地評估學生的學習成果。

有關撥款運用，優先引入或製作切合校本需要的平台，支援老師教學與學生學習。同時加強學生AI素養培訓：如提示設計、資料判別、偏誤辨識與私隱安全等，提升學生的資訊素養。

【智啟學教．策略部署】一筆撥款，全校升級：「AI+01 智慧校園合作計劃」

《香港01》正式推出「AI+01 智慧校園合作計劃」，為學校提供「一站式」方案。 我們將聯同阿里雲 (Alicloud)、Re:learn、Solomon Learning (GoodClass.ai) 及學界權威等，全方位包辦硬件基建、軟件應用、課程教學、學生活動及繁瑣的行政支援。我們會為參與的學校舉辦同類型的「公開課」、「經驗分享會」及「學生比賽」，助學校達成撥款指標。

聯絡我們

我們團隊將有專人主動與您聯絡，並可安排到校探訪，為 貴校量身解構申報策略及演示產品。

👇 立即查詢或索取校本計劃書範本！ 👇

🔗請即透過以下方式留下資料：

聯絡表格：表格連結

📧 Email：education@hk01.com

📞 電話：+852 3582 8747

📞 WhatsApp：https://wa.me/85235828747