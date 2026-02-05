教育局智啟學教50萬元AI撥款2月底截止 即睇範圍申請流程注意事項

教育局推出「『智』啟學教」撥款計劃，本港所有官津和直資學校均可申請50萬元一筆過撥款，用作推動AI人工智能輔助教學。學校可利用撥款添置購買、訂閱或租用AI教育相關硬件、軟件、平台、學與教資源和校本AI應用方案，亦可用作舉辦或資助學生參加能提升學生AI素養與技能的活動。以下將詳細深入分析計劃申請流程、適用範疇、學校申請撥款後需完成的指標等。



撥款用途是甚麼？學校可以利用撥款購買甚麼？

根據教育局早前發出的通告，在「『智』啟學教」計劃下，學校可透過撥款添置購買、訂閱或租用AI教育相關硬件、軟件、平台、學與教資源和校本AI應用方案，例子如下：

．軟件（例如人工智能繪圖軟件）

．硬件（例如人工智能機械人套件、單板電腦人工智能套件、人工智能電腦）

．平台（例如優質教育基金「電子學習配套計劃」所發展的AI學習平台或其他機構/計劃開發的AI學習平台）

．學與教資源

．校本人工智能應用方案（例如僱用外間機構或自行設計及推行校本語言模型）

有哪些項目不能使用撥款？

教育局在文件中列明，撥款不能用作：購買與學與教不相關的資源；裝修工程；資助教師或家長修讀╱參加人工智能相關課程╱講座╱工作坊；宴客或禮節性開支 ；宣傳推廣活動（如分享會）開支 ；飲食相關開支；與學習宗旨、課程目標、學生身心發展階段不相符的活動；不符合教育局所發出通告、指示及指引的活動 。

怎樣申請撥款？

有意申請撥款的學校，需填妥申請表格和承諾書，以郵寄或傳真方式交回教育局資訊科技教育組。報名表和承諾書是同一頁文件，學校只需填寫學校資料、統籌教師聯絡，並由校長簽名和蓋上學校印鑑。

值得留意的是，學校遞交申請表時，毋須提交如何運用撥款的細節，例如打算購買的產品和服務規格和金額，具體執行細節等，意味學校申請撥款時可同步進行規劃，或待獲批撥款後才決定款項用途。

在「『智』啟學教」計劃下，學校可透過撥款添置購買、訂閱或租用AI教育相關硬件、軟件、平台、學與教資源和校本AI應用方案。（人工智能生成圖片）

計劃何時截止報名？

2026年2月28日。

若申請何時會獲發撥款？

學校一般將於2026年3月31日或以前獲知申請結果。成功申請的學校一般會於2026年6月30日或以前獲發撥款。

撥款可以使用多久？有年期限制嗎？

獲批申請的學校可使用撥款直至2027/28學年結束，即需於2028年8月31日前需使用撥款。

申請撥款的學校有沒有指定必須完成的項目？

計劃要求學校需完成五項指定AI教學相關項目，包括：

1. 將「發展人工智能賦能教育」項目納入學校發展計劃及／或周年計劃

2. 在最少3個科目／課程範疇中推行人工智能輔助教學（每個科目／課程範疇最少涉及2個級別） ，並發展最少共6個應用人工智能的教學例子或資源；

3. 於最少3個科目／課程範疇舉辦合共最少3次運用人工智能輔助教學的公開課或示範課（校內或校外）；

4. 舉辦最少3次運用人工智能輔助教學經驗分享會（校內或校外）

5. 舉辦或安排學生參加最少2個以提升學生人工智能素養和技能為重點的學生活動

此外，學校需要妥善備存各項有關收支項目的紀錄，並按規定向教育局提交經審核周年帳目；以及按規定填妥並交回計劃「中期報告」及「總結報告」。

申請撥款後學校要交報告嗎？

申請撥款後，學校需要提交中期報告和總結報告。（人工智能生成圖片）

要，計劃要求學校提交中期報告和總結報告，並於通告中附載中期報告和總結報告表格。表格分為「撥款使用情況」、「項目進度」兩部份。其中「撥款使用情況」表格要求學校填寫撥款使用的範疇和金額，而「項目進度」要求學校簡單交代項目進度和實際執行情況。

學校需於2027年9月30日或以前提交中期報告，2028年9月30日或以前提交總結報告。

同時學校須擬訂運用撥款的推行計劃，並把該學年的運用撥款計劃載於學校周年計劃內，提交校董會／法團校董會／學校管理委員會審批。學校亦須定期評估此撥款的運用情況，把「計劃」的「中期報告」及「總結報告」，包括撥款資助項目或活動詳情、相關開支及評估結果，載於該學年的學校報告內，並提交校董會／法團校董會／學校管理委員會批核。為提高透明度及根據一貫安排，學校須把經校董會／法團校董會／學校管理委員會審批的學校周年計劃及學校報告（分別載有落實「計劃」的安排及報告）上載至學校網頁。