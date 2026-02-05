教育局：逾790學校申請智啟學教撥款　坊間對計劃存誤解

《2025年施政報告》中提出在優質教育基金預留20億元，推進數字教育策略發展督導委員會針對中小學的策略措施，當中約5億元用於教育局去年底推出的「『智』啟學教」撥款計劃。截至本月初，計劃已收到超過790間學校提交申請（即佔公帑資助學校總數逾八成），反應非常踴躍。教育局呼籲尚未申請的學校把握機會，盡早遞交表格。另外，針對近期坊間一些對計劃有疑慮的個別評論，教育局特此進一步說明。



圖為教育局。（資料圖片）

「『智』啟學教」的重點是支援學校啟動和推動校本AI教育，成功申請的公帑資助中小學，將會獲發一筆過50萬元的撥款，專款用於支援學校購置人工智能（AI）工具與資源，以及資助學生參與提升AI素養與技能的活動。

申請流程簡便不繁複 學校獲批後仍有充足時間規劃

教育局表示，坊間對計劃申請程序存有一些誤解，以為申請手續繁複。事實上，計劃的申請程序簡便，為減輕學校的行政負擔，學校只須提交通函第221/2025號夾附的申請表及承諾書，無須遞交其他文件。

此外，有意見認為由教育局舉辦簡介會到計劃截止申請只有個多月時間，學校未必有充足時間作出規劃。教育局重申，成功申請計劃的學校可靈活運用撥款至2027/28學年底，有意參加計劃的學校最遲可於2月底遞交申請，申請獲批後仍有充足時間詳細規劃AI教育整體發展和相關教學安排、計劃購置合適的軟硬件及相關資源，並開展相關學生活動，精準配合學校推行AI教育的需要。

未強制發展校本大型語言模型 可靈活運用其他資源

坊間也流傳參與學校必須發展校本大型語言模型（LLM），教育局澄清並非事實，並無要求參與計學校必須發展LLM，相關指引列明「校本AI應用方案」僅為可選項目之一，說明撥款用途的廣泛性，以照顧不同學校推展AI教育的不同發展階段和焦點。

教育局強調，學校可完全按校本情況，選擇購置或訂閱市場上已發展成熟、合用的AI軟硬件、平台及教學資源，包括優質教育基金「電子學習配套計劃」及其他機構／計劃所發展的AI電子學習平台或工具。

至於坊間對訂閱AI平台涉及長期成本的關注，教育局重申，推出「『智』啟學教」撥款計劃的目的，是為學校提供一筆過啟動資源，協助購置將AI融入學與教所必需基礎設備與工具，而學校仍可運用教育局提供的其他相關資源持續支援校本數字教育發展，包括靈活運用經常性的「資訊科技綜合津貼」採購及提升不同的教學硬件和軟件等。

將盡快向成功申請學校撥款 以便本學年立即開展工作

教育局表示，對於已提交申請的超過790間學校，局方會盡快發放撥款予成功申請的學校，以便學校於本學年立即開展相關工作。教育局亦會透過焦點小組、學校使用撥款中期及總結報告等，持續評估計劃的推行成效，並分享良好規劃及推行AI教育的實踐經驗，促進學校持續發展AI教育。