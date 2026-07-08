數字教育藍圖｜李漢祥：教育城擔當超級增值人助打造AI教育生態圈

教育局早前公布《中小學數字教育發展藍圖》，提出從培育學生數字素養、提升教師專業能力、優化數字教育基建及推動跨界別協作四大方向，加快香港教育數字化轉型。



香港教育城（教城）主席李漢祥接受「01教育」訪問時表示，《藍圖》不但肯定教城過去兩年推動人工智能教育生態圈，擔當「超級聯繫人」的角色。他認為，教城下一階段的定位將進一步提升，由促成合作走向創造價值，成為推動數字教育發展的「超級增值人」。



香港教育城主席李漢祥表示，教育城下一階段的定位是成為推動數字教育發展的「超級增值人」。(黃寶瑩攝)

教城已與35個單位推展具體項目

教城過去一直致力連繫政府、學校、大學、科研機構及科技企業，建立人工智能教育生態圈。李漢祥表示，未來教育城希望能協助不同持份者將研究成果、技術及教學經驗轉化成適合中小學應用的方案，並透過試點計劃及經驗分享，把成功案例推廣至整個教育界，讓整個生態圈持續產生更大價值。

他指出，教育城早於2024年底已提出建立人工智能教育生態圈的概念，如今有關理念正式納入《中小學數字教育發展藍圖》，反映政府認同相關發展方向。他又透露，目前教育城已與約35個政府部門、教育機構、科研單位及科技企業建立合作，而且每項合作均有具體項目推展，而非停留於簽署合作備忘錄層面。

教育局早前公布《中小學數字教育發展藍圖》，以四大發展方向及十大策略，推動全面人工智能教育。（資料圖片/董素琛攝）

數字教育藍圖四大方向與教城工作高度契合

《中小學數字教育發展藍圖》提出四大重點，李漢祥認為方向相當全面，亦與教育城一直推動的工作不謀而合。他以教師培訓為例，指出截至今年6月中，已有超過一萬名教師透過教育城帳戶參與數字教育及人工智能相關網上培訓，累積學習時數超過4.5萬小時，平均每名教師完成4.3小時課程。他說，未來教育城將進一步擴充課程內容，除現有兩個三小時基礎課程外，下一學年再推出更多培訓單元，並持續按教師意見優化內容，目標三年內讓全港九成以上教師接受基礎數字教育培訓。

建中央平台 共享算力、數據及AI能力

除了教師培訓，李漢祥認為，《藍圖》提出建立中央數字教育學習資源平台，是推動香港數字教育的重要一步。他指出，若每所學校各自建立運算平台，不但成本高昂，亦難以發揮規模效益。相反，由中央平台統一提供算力、資料分析能力及網絡安全保障，將更有效支援全港學校。

他舉例指，人工智能模型需要大量數據才能持續優化，若每間學校只利用自身學生數據建立模型效果有限，倘能整合全港教育界資源，包括教育局、出版界、學校及其他教育機構的資料，模型的推理及分析能力將大幅提升。

他又透露，教育城將積極配合政府建設「數字教育學習資源大平台」，當中包括本地教育專屬大型語言模型及人工智能教育助理等核心功能，未來亦會逐步把現時於科學科試行的AI教育助理擴展至其他學科，並優先考慮中、英、數等主科。

李漢祥表示，教育城將積極配合政府建設「數字教育學習資源大平台」。

打造教育專屬AI 跨界合作是關鍵

至於不少學校關注，未來教育專屬大型語言模型會否善用本港學生學習數據，例如全港性系統評估（TSA）等資料，協助教師更精準掌握學生能力。李漢祥認為，大型語言模型及數字教育平台並非單靠教育城便能完成，必須結合教育局、大學、考評局、創科機構及業界等不同持份者共同建立，才能發揮協同效應，令平台持續優化。

擴大Research Connect及Partner Connect

談及未來部署，李漢祥透露，教育城將深化兩大合作網絡，包括連繫大學科研的「Research Connect」及促進產業合作的「Partner Connect」。當中Research Connect除了與本地大學合作外，未來亦希望擴展至粵港澳大灣區，甚至長三角等創科重鎮，吸納更多數字教育科研成果。而Partner Connect則會繼續保持開放態度，吸引更多科技企業參與，尤其看好杭州等地人工智能企業的發展，希望引入更多創新技術，豐富香港教育生態圈。