施俊輝：明年發表中小學數字教育藍圖　人工智能教育納入核心課程

行政長官於《施政報告》中提出加大力度推動中小學數字教育，以提升教與學質量。身兼數字教育策略發展督導委員會主席的教育局副局長施俊輝日前在「局中人語」發表題為「數字教育新里程 齊迎學年新氣象」的文章，提到局方正全速推動香港教育數字化轉型，包括精心策劃「數字教育人工智能於教育培訓系列」課程，以及大力支持由香港電腦教育學會和香港教育城合辦的「全港中小學數字素養與技能學生獎勵計劃」，並透露當局目前正在編訂《中小學數字教育藍圖》，有關內容預計於明年內發表。



施俊輝透露，當局目前正在編訂《中小學數字教育藍圖》，有關內容預計於明年內發表。（資料圖片/政府新聞網圖片）

施俊輝在文章中表示，數字教育在新學年迎來嶄新氣象，教育局在10月下旬舉行了「數字教育教師專業培訓課程和學生活動（2025/26）簡介會暨啟動禮」，活動更獲得多間中小學的校長和老師、相關委員會及各持份者熱烈支持。

第一課由香港大學名譽大學院士程介明主講與人工智能專業培訓相關的專題講座，當局希望讓校長及教師通過系統化培訓，更充分掌握人工智能的發展及有關技術在教學上的應用。培訓課程分為「人工智能素養和技能」、「人工智能+學科」和「人工智能領導培訓」三大範疇，學校可按校情及教學實際需要，安排負責數字教育的管理層及各學科教師參加。

程教授以「AI進入教育：福兮？禍兮？」為題主持專題講座。（教育局網上專欄）

施俊輝續指，本學年推展數字教育的另一重要活動，是由香港電腦教育學會和香港教育城合辦的「全港中小學數字素養與技能學生獎勵計劃」。計劃旨在透過多元化的學習活動，提升學生的數字素養與技能，使他們能有效、符合道德及負責任地運用創新科技輔助學習，並培養自主學習能力。比賽及相關簡介會的詳情已透過11月6日的教育局通函發布，他鼓勵學校積極參與上述獎勵計劃，共同營造有利創新科技學習的環境。

正編訂《中小學數字教育藍圖》 人工智能教育擬納入核心課程

施俊輝於文中又提到為協助學校確立清晰的數字教育目標與共同願景，局方正在編訂《中小學數字教育藍圖》，內容涵蓋推展數字教育的具體方案，包括訂定「人工智能素養」學習架構、將人工智能教育納入核心課程、強化教師的人工智能培訓、引入企業資源等，以全面推動本港數字教育的未來發展。

適時公布20億元支援中小學數字教育詳情

此外，《施政報告》提及教育局在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，施俊輝稱當局適時公布有關詳情。他又提及，教育局將於12月發布電子學習配套計劃的第二批成果，為學校提供更多優質電子學習平台和工具，而電子學習撥款計劃亦將延長至2026/27學年。