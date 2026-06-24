學與教博覽周四揭幕　聚焦AI數字教育藍圖　註冊參加者人數超去年

「數字教育周2026」旗艦活動「學與教博覽2026」將於明日（25日）起一連三日在灣仔會展舉行。今年博覽設有超過600個本地及海外展位，並邀得逾300位國際專家學者分享。香港教育城行政總監表示，目前登記註冊入場人數已超越去年，期望博覽成為各界交流平台。



香港教育城行政總監林峯（右）和智慧城市聯盟會長楊文銳（左）。（蕭輝浩攝）

政府早前發表《中小學數字教育發展藍圖》，林峯形容今年博覽會舉辦時機「剛剛好」，正好為學界和業界提供交流平台，並且吸引了多個國家及地區的參展商、學界及研發單位參與，期望參加者能透過博覽更深入了解藍圖的方向與框架和創新教學方案，推動本港數字教育發展。

《香港01》將參與學與教博覽，展出情緒教育應用程式「靜觀星球」、以及支援學界推行數字教育的「AI+01 智慧校園合作計劃」等方案。

首辦家長高峰會 推動家長AI素養

他續稱，今年博覽首次舉辦家長高峰會，認為在AI人工智能世代下，家長對AI的素養亦相當重要。高峰會將從親子教育、AI素養、未來技能及家庭支援等多元角度切入，深入探討如何引導學生保持心靈健康發展，強調數字教育應由學生主導。

博覽展出本港和全球各地教育科技 助教師揀選合適工具

智慧城市聯盟會長楊文銳表示，今年博覽邀得多名國際學者出席分享，包括QS世界大學排名機構代表將分享全球大學應用AI教學的新趨勢。加上博覽將展出本港和全球各地的教育科技，相信有助教師在眾多科技產品中「選擇對的產品」，促進本港數字教育發展。

教育局博覽展示多模態閱讀體驗 發展局推動工程配合教學

今年教育局和發展局均參與博覽，其中教育局設有「閱讀無界限」展位：透過人工智能（AI）與擴增實境（AR）技術，將文字、影像與聲效交織，打造多模態閱讀體驗，打破傳統閱讀邊界。發展局則與建造業議會舉辦「基建×教育」展覽，展示多項建築科技以及如何將工程引入日常教學。

教育局設有「閱讀無界限」展位：透過人工智能（AI）與擴增實境（AR）技術，將文字、影像與聲效交織，打造多模態閱讀體驗，打破傳統閱讀邊界。

發展局則與建造業議會舉辦「基建×教育」展覽，展示多項建築科技以及如何將工程引入日常教學。

各地參展商出席博覽 展示各項教育科技

另外，來自內地、新加坡、韓國、英國等海內外參展商亦展出各項教育科技。其中韓國Visang Education展出AI驅動的SaaS教育平台「AllviA CL」，透過平台學生可以跨越地域限制參與由韓國老師教授的韓文課，而平台亦配合教材，提供配套教學影片、練習等。

韓國Visang Education展出AI驅動的SaaS教育平台「AllviA CL」

跨國教育科技公司Renaissance GL Education帶來覆蓋百國的K-12網上教育自適應評估系統，透過個性化的系統設置、為教師提供詳細的報告數據以教學工具，現時本港部份國際學校亦有應用系統。