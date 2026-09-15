聖提摩太小學推航運主題STEAM課程　新興運動啟發學生潛能與自信

聖公會聖提摩太小學（下稱提小）屹立紅磡土瓜灣區逾140年，新學年迎來新校長李桂珊。李桂珊校長接受「01教育」訪問時提到，學校已經推出全新的「提小方舟領航課程：B.R.A.V.E. 未來創新與生命教育校本課程」，旨在提升學生STEAM知識及技能，培養堅毅、勇氣及國際視野等價值觀，亦為學生搭建展現潛能的舞台。



新課程以外，提小亦有以多種新興運動發掘學生多元智能，成立只有兩年多的非撞式欖球隊隊長周俊安憑一場攻入七球的亮麗表現獲得球會羅致，並加入香港欖球隊青年軍。周同學表示成為隊長是寶貴的成長經歷，學習到擔任領袖及與人溝通，性格亦變得外向自信。



航運先驅故事切入培養愛國價值觀 四代人堅持追討公義見證堅毅

聖公會聖提摩太小學李桂珊校長指出，近年有不少學校推出太空及航天相關的課程，帶學生「上天」，而提小就提供另一面的學習體驗，推出方舟領航課程，帶同學「下海」。（梁鵬威攝）

李桂珊校長相信，教育的最佳切入點是真誠而動人的故事，適逢去年是抗日戰爭勝利80週年，她便想到中國航運先驅中威輪船公司創辦人陳順通先生的抗日故事。陳順通先生於抗戰期間曾將兩艘貨輪自沉於港口航道，阻止日軍軍艦進入長江。抗戰結束後，陳氏家族的四代後人一直堅持，為另外兩艘被日軍毀掉的巨輪，以合法的方式向日方追討，直至2014年在國家支持下獲得賠償。

陳氏家族自沉輪船禦敵體現了高尚的愛國情操，而後人堅持多達77年向日方追討，更展現了堅毅不屈的意志。李校長深信，學生可以從陳順通先生及陳氏家族身上學習愛國及堅毅的精神。

聖公會聖提摩太小學新推出的「提小方舟領航課程：B.R.A.V.E. 未來創新與生命教育校本課程」是跨學科課程，校內多位老師都會參與。前排左起：梁家榮主任、李桂珊校長、鄭幗儀副校長、成康旭主任；後排左起：黃雅麗主任、李詠琪主任、區惠君主任、羅英翔主任、范梓謙主任。（梁鵬威攝）

方舟課程連結社區 校內將設國安與航運科技體驗館

方舟領航課程亦連結提小身處的紅磡區與航運息息相關的歷史，例如區內大型屋苑黃埔花園，前身正是當年遠東最大的黃埔船塢，見證香港造船業輝煌一頁，航運主題課程與社區歷史互相共鳴，能吸引學生投入學習。

方舟領航課程配合香港政府推動的國家安全教育，覆蓋總體國家安全觀之下的不同範疇，例如經濟安全及海外利益安全。圖為聖公會聖提摩太小學李桂珊校長以課程相關的貨輪模型講解課程理念及規劃。（梁鵬威攝）

李校長透露，學校將配合方舟領航課程製作教材，包括中英文繪本、動畫及AI互動遊戲，生動地向學生介紹陳順通先生的抗日故事及紅磡區的發展經過。同時將與山東省內地企業合作，於校內增設「國安與航運科技體驗館」，屆時館內將設多項展品及體驗，向學生介紹國家最新的航運科技，例如新能源電動船舶及智慧港口等。

學校更會舉辦模型船比賽，得獎者有機會前往山東濟寧智慧型港口考察學習。為配合學生的生涯規劃發展，課程亦會分享航運業的不同崗位，包括倉儲、物流、金融融資、海上保險等，向學生展示業界龐大的產業鏈及發展機會。

跨學科運用各科知識 各級學生動手做不同船隻模型

聖公會聖提摩太小學課程發展主任區惠君老師進一步介紹「提小方舟領航課程」，提到各級學生會運用跨學科知識製作不同種類的模型船。（梁鵬威攝）

區惠君主任進一步說明課程內容，例如小三及小四學生將會完成「方舟防洪工程師」專題，運用數學及科學知識，以廢棄物料設計並測試具浮力與承重力的「小方舟」模型；亦會走出校園進行社區探查，採訪社區長者並製作「社區故事寶盒」。

小五及小六的高小學生會參與「AI 智慧方舟」未來科技體驗，學習基礎編程與AI工具應用，嘗試以編程的方式解決校園或社區問題，亦會擔任「福傳領航員」，以服務學習的方式自主策劃關懷服務。

她亦提到課程將安排不同年級的學生設計及製作不同種類的船隻模型，包括龍舟、太陽能動力船、風力動力船等，從中以動手做的方式教授學生一系列與船相關的科學知識及STEAM技能。她強調，學生需要綜合應用多個學科的知識以完成船隻模型，例如船隻的結構需要應用科學知識、船隻的外觀設計運用視藝科技巧、船隻的歷史及文化就涉及語文科。

新課程舉辦的公開模型船比賽會於校內水池舉行，參賽的獲獎學生將有機會親身前往濟寧市的智慧型港口，直擊及見證現時國家最先進的新能源電動船如何在航道運行。

新興運動助挖掘學生潛能 AI人才庫將學生能力圖像化

聖公會聖提摩太小學設有多項新興運動，包括圖中的街舞霹靂舞。（聖公會聖提摩太小學提供）

提小現設有多個新興運動隊伍，包括攀石、滑板、街舞霹靂舞、非撞式欖球等。成康旭主任解釋，學校總會有較內向、或對常規運動不感興趣的學生，為了鼓勵他們多參與運動，發掘潛能和建立自信及堅毅價值觀，學校特意舉辦多項與眾不同的新興運動隊伍，以興趣及好奇心為內向的學生打開成長之門。

梁家榮主任舉例，學校有一位性格十分內向及害羞的女學生，參加舞隊後性格逐漸蛻變，上學最期待的就是參加舞隊訓練，即使是在台上面對觀眾獨舞時亦毫不怯場，而且雙眼閃閃發光、展現獨有的台風及自信，連學生的母親都覺得女兒在短時期內可以出現這樣的變化，相當不可思議。

為了促進教師根據學生能力推薦參加不同活動，學校特意與商業公司合作，校本設計一套結合 AI 技術的人才庫系統，記錄每一個學生的學習表現、歷來獲獎表現等，然後整合出專屬於學生的能力雷達圖，有助教師一目了然地掌握任何一個學生的強項或弱項，再針對性地提供比賽或活動建議。

非撞式欖球隊學生兩年加入青年軍 怕醜仔變自信隊長

周俊安同學已經從聖公會聖提摩太小學畢業，並於新學年升讀中一。他十分感謝學校發掘他參加非撞式欖球隊，並委任他成為隊長，使他獲得寶貴的個人成長機會。（梁鵬威攝）

提小發展新興運動只有數年，但已經有不少成功案例，非撞式欖球隊隊長周俊安同學是其中之一。周同學身兼田徑隊隊員，加入欖球隊之後被欖球隊帶隊老師及教練留意到他強勁的爆發力，於是邀請他加入球隊。他接觸欖球只有兩年多，但已經加入球會及青年軍，發展之快實屬少見，亦見證提小發掘學生潛能方面的深厚功力。

周俊安同學（左）代表學校出賽，更曾一場攻入七球，其後獲得球會羅致入隊。（聖公會聖提摩太小學提供）

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周同學說加入球隊時自覺「表現好渣」，不料由第一場比賽起就獲教練委任為隊長，更一度認為未能勝任隊長，因為擔任隊長需要負起不少責任，小至帶領隊員熱身、留意隊員態度，大至帶領隊員作賽、鼓勵士氣等。他說田徑隊與欖球隊性質不同，田徑隊大多情況下都是單打獨鬥，欖球隊則講求團隊合作，加入欖球隊並成為隊長的經歷使他學會與別人溝通，以至是擔任領袖角色，自信心亦增強了不少，從過去的「怕醜仔」變得外向。