教育局首推教職員暑期體驗　走進職場緊貼行業脈搏　啟迪青年潛能

教育局於今年暑假首度將「商校合作計劃」下的職場體驗擴展至學校領導及教師層面，推出「校長／教師暑期工作體驗計劃」。計劃旨在打破校園與真實職場的隔閡，讓教育同工親身走進職場，了解各行業的最新發展趨勢、實際運作及人力需求，為學生提供更有效的生涯規劃支援。



「校長／教師暑期工作体验計劃」旨在打破校園與真實職場的隔閡，讓教育同工親身走進職場。（教育局提供圖片）

逾40位校長教師參與體驗多元崗位

本次計劃吸引逾40位來自中小學及特殊學校的校長、副校長及教師參與。參加者按意願獲編配至不同機構，擔任文化景點導賞員、酒店前台接待員、餐廳侍應、茶店店員及中醫診所助理等職務，深入了解職場實況。

本次計劃吸引逾40位來自中小學及特殊學校的校長、副校長及教師參與。（教育局提供圖片）

教師指體驗有助掌行業動態與軟實力

參與同工均表示獲益匪淺。有負責生涯規劃的教師指出，計劃讓其體會到業界對誠信、溝通及危機處理等軟實力的重視，深刻領悟行行出狀元的道理。亦有教師分享，自己畢業後即投身教學，以往輔導學生多依賴書面資訊，是次體驗助其直接掌握行業動態。特殊學校教師亦表認同，認為相關經歷有助學生探索未來出路，開拓更多可能。

有負責生涯規劃的教師指出，計劃讓其體會到業界對誠信、溝通及危機處理等軟實力的重視，深刻領悟行行出狀元的道理。（教育局提供圖片）

參與機構高度評價交流成果

參與機構對計劃同樣高度評價。旅遊業及茶業機構代表均指出，與教育界深度交流既能推動文化傳承，亦能啟發學生探索相關行業的發展機會。酒店業機構代表則相信，教師的親身經歷能讓學生更真實了解行業運作及人才培訓實況。

旅遊業及茶業機構代表均指出，與教育界深度交流既能推動文化傳承，亦能啟發學生探索相關行業的發展機會。（教育局提供圖片）

酒店業機構代表則相信，教師的親身經歷能讓學生更真實了解行業運作及人才培訓實況。（教育局提供圖片）

11月下旬辦生涯規劃研討會分享經驗

教育局將於2026年11月27日舉辦「探索新質生產力．開拓青年新視野」2026生涯規劃教育研討會，邀請專業人士、學者及教育工作者剖析新質生產力驅動下的新興行業趨勢，以及應對職場變遷所需的關鍵素養與技能。屆時部分參與計劃的同工亦會分享如何將職場經驗轉化為教學與輔導資源。詳情可瀏覽教育局生涯規劃資訊網站及商校合作計劃網站。

教育局將於2026年11月27日舉辦「探索新質生產力．開拓青年新視野」2026生涯規劃教育研討會。（教育局提供圖片）

教育局自2005年起開展商校合作計劃，持續與不同工商機構、政府部門及社區組織合作，透過職業講座、職場參觀及體驗活動，協助學生掌握不同行業資訊，建立正確工作態度，及早為未來升學和就業作好準備。