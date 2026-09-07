聖保羅男女附小辦簡介會　高才家長：優秀學生來讀書能激活港教育

聖保羅男女中學附屬小學今（7日）舉行2027/28學年小一入學申請人家長簡介會，會場內座無虛席，不少家長帶同小朋友到學校了解。有高才通家長打算為兒子報讀該校，讚香港的學習環境好。對於有指人才子女來港念書會加劇競爭，她認為優秀的學生來港讀書對香港學習環境有「激活作用」，家長們要先考慮如何提升自己子女的競爭力。



聖保羅男女中學附屬小學今（7日）舉行2027/28學年小一入學申請人家長簡介會，會場內座無虛席。（梁鵬威攝）

聖保羅男女中學附屬小學今（7日）舉行2027/28學年小一入學申請人家長簡介會，會場內座無虛席。（梁鵬威攝）

學校的小一學額共150個，當中不超過70%收取與學校有關係之申請人，不少於30%收取與學校無關係之申請人；從整體學額中撥出不多於5%予幼稚園提名（助學）計劃之申請人。家長可於今（7日）上午9時至周五（11日）下午4時為子女報名。

聖保羅男女中學附屬小學校長張慧純，為家長介紹學校收生。（梁鵬威攝）

學校會於10月上旬以實體面見方式進行第一輪甄選，首輪只面見申請人，所有申請人均獲面見的機會。約300位於第一輪甄選中表現良好的申請人，可進入第二輪甄選程序。最終取錄結果主要取決於第二輪面見表現。

聖保羅男女中學附屬小學小一學額為150個。（梁鵬威攝）

不願上鏡的王小姐2023年經高才通簽證來港，希望兒子能夠在香港的學校念書。她的大仔現就讀於拔萃男小學，計劃讓幼子入讀聖保羅男女中學附屬小學，希望讓他先打好學術基礎，日後再依興趣決定選讀IB或是DSE課程。她認為，香港能提供一個較好的語言環境，亦較注重小朋友的綜合質素，且學校活動豐富，有更多主動選擇學校的機會。

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人才子女來港讀書，被指會加劇競爭，王小姐認為，優秀的學生來港讀書對香港而言是好事，「對本地教育會有一個更好的激活作用」。她指出，家長們要先考慮如何提升自己子女的競爭力，「自己的小孩足夠強了，就什麼競爭不競爭，不是看別人厲害」。

聖保羅男女中學附屬小學校長張慧純（中），解答家長的問題。（梁鵬威攝）

孟小姐每個月花費約10萬元，為兒子報讀馬術、英文課、STEM等課程，希望提高他的升學競爭力。（董素琛攝）

孟小姐居港10多年，其兒子正就讀國際學校幼稚園。她每個月花費約10萬元，為兒子報讀馬術、英文課、STEM等課程，希望提高他的升學競爭力。她認為，香港的學習環境競爭大，除了聖保羅男女中學附屬小學，她亦打算為兒子報讀港大同學會小學。

安先生每月會花費5千至6千元，為女兒報讀游泳、畫畫、跳舞等興趣班。（梁鵬威攝）

安先生居港20多年，他的女兒現正就讀於英基國際學校，每月會花費5千至6千元，為她報讀游泳、畫畫、跳舞等興趣班。他說不同意在幼稚園階段便要衝刺面試的理念，但認為香港的競爭大，只能「無奈參賽」。近年愈來愈多人才子女來港念書，他同樣認為會加劇競爭，對此感到無奈。