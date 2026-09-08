校園天地｜佛教林金殿紀念小學以「正向教育」伴小一新生愉快啟航

從幼稚園升上小學，是孩子成長重要的里程碑，但環境與課程的轉變，往往讓家長與孩子感到焦慮。廣受家長歡迎的葵青區佛教林金殿紀念小學近年優化及系統性地發展其幼小銜接工作，從評估改革、課程創新、家校合作等多個維度入手，旨在協助新生順利過渡，並引導家長成為子女成長路上的「親密夥伴」。（內容由佛教林金殿紀念小學提供）



核心變革：以「多元化進展性評估」取代「傳統測考」

學校根據教育局《小學教育課程指引》（2024）的理念，全面推行「多元化進展性評估」取代傳統的測考。例如：各科除了紙筆評估外，更設有口頭、實作、生活技能實踐和專題研習等多元評估，讓學生在動手中學習，焦點從分數轉移到學生能力的全面發展。

小一新生在課室愉快學習（佛教林金殿紀念小學提供）

多元化進展性評估（佛教林金殿紀念小學提供）

跨科協作：「皮影戲」融合中文與科學

在課程設計上，學校的跨科協作項目「皮影戲：影子變變變」尤為亮點。該活動將中文科的《公雞和狼》故事，與科學科的「光影原理」結合，利用小舞台展示所學。學生發揮創意，改寫故事結局，親手製作皮影戲偶，最終上演「公雞用科學知識智取大灰狼」的創新故事。台下同學看到精彩之處更是不時發出歡呼聲。這不僅鞏固了學科知識，更培養同學的創意、協作和解難能力，同學更表示「原來學習可以這麼好玩！」

「皮影戲」活動中，學生們在布幕後操作皮影偶（佛教林金殿紀念小學提供）

家校同行：從「生命教育」到「百日感恩」

學校亦極為重視學生的心靈成長，特別舉辦了大型親子活動「小一生命教育活動日」，透過校本繪本教學與親身體驗，培養學生的耐挫力與自信心。活動當天禮堂內座無虛席，洋溢著溫馨與歡笑的氣氛。小一新生們個個精神抖擻，舉起小手爭相與老師擊掌。

大型親子活動「小一生命教育活動日」（佛教林金殿紀念小學提供）

除了給孩子的體驗外，活動更設有家長工作坊，探討如何成為孩子的「親密夥伴」，建立「相伴而不相絆」的健康親子關係。在親子互動環節中，家長們學會放下急躁，改用欣賞的眼光看待孩子，讚賞身邊的小寶貝。同學在爸爸媽媽懷裡時，臉上帶著幸福的笑容表示：「今天爸爸媽媽抱著我說愛我，我覺得好開心！以後上學我會更加勇敢，因為我知道爸媽永遠支持我！」

百日感恩禮，與家長互動，場面溫馨（佛教林金殿紀念小學提供）

這次活動觸動了許多家長的心，有家長感嘆道：「活動讓我深深反思到平時一句不經意的『唉』給孩子帶來的傷害，提醒我學習多給予鼓勵與耐心。」而隨後舉辦的「百日感恩禮」，配合窩心小禮物，讓小朋友學會向師長及父母表達感恩之情，深化正向價值觀。

百日感恩禮大合照（佛教林金殿紀念小學提供）

K3學生到校了解 STEAM課程（佛教林金殿紀念小學提供）

小一新生慶中秋（佛教林金殿紀念小學提供）

家長義工協助小一生用膳（佛教林金殿紀念小學提供）

該學校的幼小銜接工作不僅是知識的傳授，更是心靈的陪伴與成長的引導。透過家校合作，學校成功建構一個穩健的支持網絡，幫助小一新生及其家庭平穩過渡，讓每個孩子都能在充滿愛與鼓勵的環境中，自信地展開小學生活的新篇章。

（內容由佛教林金殿紀念小學提供）

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