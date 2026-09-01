教局新學年推多項活動　推廣校園精神健康、預防欺凌

新學年將於周二（9月1日）展開，教育局周一（8月31日）宣布於2026／27學年推出「友『晴』凝聚校園大行動」，透過匯聚學校、家庭及各專業界別力量，進一步推動和諧校園文化，並推廣校園精神健康。此外，教育局將在新學年大力推廣《4Rs精神健康約章》。教育局同日向全港中小學發出通函，詳細說明「友『晴』凝聚校園大行動」及《4Rs精神健康約章》內容，鼓勵學校積極響應。



2026年8月31日，教育局舉辦「友『晴』凝聚校園大行動」啟動禮暨專業交流會。圖為，圖示教育局局長蔡若蓮（中）與其他嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

2026年8月29日，教育局局長蔡若蓮在「友『晴』凝聚校園大行動」啟動禮暨專業交流會上致辭。（政府新聞處圖片）

「友『晴』凝聚校園大行動」提供培訓

由教育局局長蔡若蓮主持的啟動禮暨專業交流會，已於上周六（8月29日） 舉行，近400名校長、教師及學生輔導人員踴躍參與。蔡若蓮致辭時表示，教育局期望透過深化跨專業及跨界別的協作，提升師生及家長對反欺凌和精神健康的認識與關注，共同守護學生身心健康。

於「友『晴』凝聚校園大行動」，教育局將提供一系列教師及家長培訓活動，內容涵蓋推廣校園精神健康、提升學生抗逆力、強化人際關係、營造關愛和諧校園文化、預防校園欺凌，加強親子溝通及家校合作等主題；同時，教育局亦已推出「友『晴』凝聚校園大行動」專題網頁，並會分階段發放相關活動建議及參考資源，支援學校舉辦多元化活動。

2026年8月29日，教育局舉辦「友『晴』凝聚校園大行動」啟動禮暨專業交流會。圖為教育局局長蔡若蓮（右）與「4Rs約章精神健康大使」歐鎧淳（左）合照。（政府新聞處圖片）

推廣《4Rs精神健康約章》 歐鎧淳出任大使

為迎接新學年，教育局也透過「新學年．好精神」專頁，為學校、學生及家長提供更多實用建議和整合不同資源，與學生一同面對新學年可能出現的挑戰。

在新學年，教育局會繼續在校園大力推廣《4Rs精神健康約章》，並以抗逆力及人際關係作為核心主題。香港游泳紀錄保持者歐鎧淳將會擔任「4Rs約章精神健康大使」，向學生推廣身心健康的重要性，為學校推動精神健康注入更多動力。

此外，為響應10月10日的世界精神衞生日，教育局將今年10月至明年1月定為「4Rs精神健康月」，鼓勵全港中小學在這期間推行多元化校本推廣精神健康活動，持續在校園實踐《4Rs精神健康約章》，提升學生的身心健康。