教育部教育家精神巡迴宣講活動　300多名港澳校長及教師參與

教育部教育家精神巡迴宣講（港澳站）活動周三（22日）在香港舉行，300多名港澳校長及教師參與。來自內地不同省市的宣講團成員及香港教師，以「以教育家精神鑄魂強師，譜寫教育強國建設華章」為題作宣講報告，分享育人實踐，讓教師深刻領悟教育家精神的時代意義，共同推動教育高品質發展。



2025年10月22日，教育部教育家精神巡迴宣講（港澳站）舉行。圖示（左起）教育局局長蔡若蓮、國務院港澳事務辦公室四局局長陳偉、國家教育部教師工作司司長俞偉躍、中聯辦教育科技部部長王偉明博士，及澳門教育及青年發展局副局長阮佩賢主持啓動儀式。（政府新聞處圖片）

2025年10月22日，教育局局長蔡若蓮在教育部教育家精神巡迴宣講（港澳站）致辭 。（政府新聞處圖片）

蔡若蓮：積極配合國家強師行動 加強師德師風建設

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，教師作為立教之本、興教之源，國家主席習近平一直高度重視教師隊伍建設，提出中國特有的教育家精神。《教育強國建設規劃綱要（2024–2035年）》提出實施教育家精神鑄魂強師行動，以教育家精神引領新時代教師隊伍建設，是建設教育強國的重要任務，也是實現中國式現代化、民族復興的必由之路。

蔡若蓮稱，教育局積極配合國家強師行動，致力建立高水平的教師隊伍，通過弘揚敬師愛生的文化，表揚優秀教師；持續優化及開展教師培訓及交流項目，拓展專業視野，提升創新教學能力，大力支持教師及校長提升專業。此外，教育局亦會致力完善教師專業操守把關機制，推動教師把教育專業和個人修養相結合，加強師德師風建設。

2025年10月22日，教育部教育家精神巡迴宣講（港澳站）舉行。圖示國家教育部教師工作司司長俞偉躍在宣講會上致辭。（政府新聞處圖片）

宣講會啟動儀式由國家教育部教師工作司司長俞偉躍、國務院港澳事務辦公室四局局長陳偉、中聯辦教育科技部部長王偉明、蔡若蓮及澳門教育及青年發展局副局長阮佩賢一同主持。

宣講團成員包括：上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院普外科主治醫師葉楓、浙江省金華市浦江縣鄭宅鎮中心小學正高級教師祝響響、貴州省六盤水市鐘山區大灣鎮海嘎小學教師顧亞、渤海船舶職業學院萬榮春教授、湖北省武漢市盲童學校副校長張龍、鄭州大學馬克思主義學院周榮方教授，以及香港香島中學及行政長官卓越教學獎獲獎教師朱國傑。