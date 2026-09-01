逾百小學縮減小一班　學界：來年收生更嚴峻　料多於15校派0班

《2026小學概覽》今（9月1日）發布，26/727學年全港448間官津小學中，120間小學在本學年縮減小一班數，合計減少143班小一，減班數目較上學年增逾倍。津貼小學議會顧問張作芳認為，相關數字「真係多嘅」，但指業界已有心理準備。今年共有15間學校獲派0班小一，明年6歲學齡人口料跌至約4萬，她認為，屆時「派0班」的數字會更多，預料跌勢會持續至2029年。



《2026小學概覽》今（9月1日）發布，全港448間官津小學中，120間小學在本學年縮減小一班數，合計減少143班小一。（資料圖片）

據新一份小學概覽，2026/27學年全港448間官津小學之中，有120間小學在本學年縮減小一班數，合計減少143班小一，減班數目比25/26學年增加逾倍。

另有17間小學合計增加18班小一，即全港小學淨減少125班小一。同時新學年有61間小學僅開辦一班小一，另有90間小學只開辦2班小一，兩者合計佔全港官津小學三分之一。（詳見另稿）

油蔴地天主教小學校長張作芳（資料圖片/梁鵬威攝）

形容本學年減班「真係多」 學界早有心理準備

張作芳表示，業界對縮班數目已有心理準備，教育局早在3月份告知學校初步收生情況，認為本學年的縮班數字「真係多嘅」，預料跌勢會持續，期望人才子女抵港有助補充生源。談及會否有更多學校跌入殺校網，她說，導致殺校的因素有很多，某些學校若持續數年均只開辦一班小一的話，家長對選讀會卻步，殺校風險亦會相對較高。

其實我哋大家見到呢個（出生）數字都係估到，可能會有呢個（殺校）危機，我哋覺得嚟緊都係會嚴峻嘅。 張作芳

明年適齡升小一人口跌至約４萬 明年「派0班」校更多

今年共有15間學校獲派「0班」小一，張作芳引述當局的出生數字文件，來年的6歲學齡人口將跌至4萬，因此「派0班」數字亦會更多，跌勢會一直持續至2029年，期望2030年或以後會有緩和。根據小學概覽，縮班最嚴重的重災區依次為葵青、屯門、東區，她指，三區均屬早發展地區，人口老化問題較嚴重，無足夠生源提供予所有學校。

張作芳說，弱勢學校可透過不同渠道，向區內人士宣傳學校辦學理念。至於人口老化較嚴重的區域，她指，據她了解區內的學校十分團結，中學、小學及幼稚園會有合作，將學校的優點告訴家長，希望學生會留在本區升學。