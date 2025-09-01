小學縮班｜減55班小一較去年少　學界料因人才子女　未來仍收生難

小一適齡人口持續下跌，新學年縮班情況依然。根據新一份《小學概覽》顯示，本學年有53間小學縮減小一班數，合計縮減55班，較上學年少13班，情況稍為緩和。津貼小學議會主席張作芳估計，縮班數目按年減少，主因包括人才子女在內的流動人口數量有所增加，不過，減55班小一仍然十分多。



西貢區本學年「逆市」淨加6班小一，為全港各區最多。西貢區校長會主席陳瑞良分析，料受惠於區內有過渡性房屋落成並已入伙等原因，但指「6班（增幅）唔係一個令人喜悅嘅數字，只能夠安落啲今年過到啦」。二人均指，學齡人口結構性下跌持續及明顯，若果沒有生源補充，預計未來數年的縮班問題會更嚴重。



津貼小學議會主席張作芳（資料圖片/譚威權攝）

《2025小學概覽》列出的453間官立及津貼小學之中，2025/26學年有53間小學縮減小一班數，合計縮減55班。比較2024/25學年縮減68班，新學年縮班數目有所收窄。（詳見另稿）

張作芳說，數字上縮減55班小一，對業界而言「都仲係好多嘅」。她指適齡升小人口數字直至2027年都是向下行趨勢，若沒有生源補給，縮班情況會持續，未來數年學校收生較為吃力。根據教育局早前推算，6歲學齡人口2025年約4.86萬人，明年會少1600人，到2029年，跌至約3.15萬人。

人才子女增加 令縮班問題稍減

對於小一縮班數目較去年減少，她估計是因為包括人才子女在內的流動人口數量有所增加。她說高才通計劃已開展一段時間，「可能早前就有一啲哥哥姐姐都落咗嚟，可能細佬妹就係適齡入學㗎啦咁」。

小學小一「開班線」為一班至少16人，若未能達標，則會陷殺校危機。張作芳認為，目前開班線是業界所接受，希望得以維持，「我估你點樣退都係會有差一個嘅狀態，你十個人開班都會有九個嘅（僅收9名學生）」。

西貢區校長會主席陳瑞良 (資料圖片/歐嘉樂)

西貢區「逆市」淨加6班 料受惠過渡屋、新屋苑

按區情分析，部份地區新學年小一班數「逆市」增加，例如西貢區淨加6班，為全港各區最多。陳瑞良對此感到驚訝，不過，相信實際開班數目，仍待教育局在月中「點人頭」方可作準。他分析，受惠於區內有過渡性房屋及新屋苑等落成並已入伙，以及有人才子女選擇在該區就讀，令該區小學收生相對增多，新學年能夠淨加6班，但指「6（增幅）唔係一個令人喜悅嘅數字，只能夠安落啲今年過到啦」。他指學齡人口結構性下跌明顯，預計未來數年的縮班問題會更嚴重。

稱今年收生只是「安落啲」 難救人口跌大勢

當區安博官立小學今年9月開校，被問及會否加劇區內收生競爭，陳瑞良指，政府按人口需要開辦學校，安達臣發展區等區內範圍會有新住宅入伙，若入伙時間如期的話，便不會加劇收生競爭。

教育局在本學年推出多項加速中學「殺校」措施，包括提高官津中學「開班線」等，被問及會否擔心相關政策推展至小學，陳瑞良認為，長遠而言，不排除有機會，指適齡人口下降是不爭事實。不過，他認為，教育局不應「過度結束學校」作為處理人口下降的方式，例如部份學校或僅欠一人便達開班線，建議局方可酌情處理，考慮這類學校的計劃及部署，再決定是否保留學校。