小學縮班｜新學年全港53校小一減班　47校僅開1班、78校開兩班

【小學概覽2025 / 小一派位 / 升小一 / 縮班】適齡學童減少，小學縮班潮持續。教育局最新一份《小學概覽》顯示，2025/26學年全港453間官津小學（下同）之中，有53間小學在本學年縮減小一班數，合計減少55班小一。另有40間小學合計增加43班小一，即全港小學淨減少12班小一。

新學年有47間小學僅開辦一班小一，另有78間小學只開辦2班小一，其中曾獲「派0班」的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學，本學年成功「翻生」開兩班小一。



新學年減班數目較去年減 14間小學小一班數2變1

《2025小學概覽》列出的453間官立及津貼小學之中，2025/26學年有53間小學縮減小一班數，合計縮減55班。比較2023/24學年縮減68班，新學年縮班數目有所收窄。本學年有51間小學按年減少1班小一，當中有14間學校小一由2班減至1班，包括筲箕灣官立小學。

個別學校24/25學年小一臨時加班 25/26學年回復正常

值得留意的是，個別學校25/26學年小一班數減少，原因是24/25學年應教育局要求小一臨時加班應付該年當區入學需求，即俗稱「大肚班」，25/26學年小一開班數減少只是回復正常班數。

當中包括東涌天主教學校、嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學，兩校今年分別都縮減2班小一。而翻查紀錄，兩校去年均增設2班小一，即涉及臨時加班應付當區入學需求安排，而本學年小一開班數回復原來水平。

38校合計加開43班小一

新學年亦有38間官津小學合共新開43班小一，包括由葵青區遷校至深水埗區的郭怡雅神父紀念學校，新學年共開設4班小一，按年增加3班。另外去年被「派0班」的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學，本學年增設兩班小一。而將全港官津校增開小一班數減去縮班數目後，得出新學年淨縮減12班小一。

47間小學僅開一班小一 較上學年增2間

新學年有47間小學僅開辦一班小一，較2024/25學年的45間增2間。除了部分位於離島、北區等鄉郊地區的村校，另有逾30間小學位於港島、九龍，以及新界新市鎮等市區地段，當中亦有部份學校本身屬規模較小、課室數目較少的學校。

至於新學年只開辦2班小一的官津校，亦多達78間，當中有不少位於元朗、九龍城、沙田等學額較多的地區。其中包括曾獲「派0班」的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學，該校本學年成功「翻生」開兩班小一。

只開1或2班小一的學校，若非涉及遷校等因素，或本身位於郊區、受本身校舍規模所限，未來收生情況若無改善，或面臨殺校危機。

縮班重災區：觀塘、元朗、離島

分區比較，觀塘成縮班重災區，新學年淨減少7班小一。其次是元朗、離島等。另一方面，部份地區新學年小一班數明顯增加，例如西貢區增加6班，荃灣及中西區分別淨增加3班。