小學縮班｜新學年全港減143班小一比25學年多逾倍　61校僅開1班

【小學概覽2026 / 小一派位 / 升小一 / 縮班】適齡學童減少，小學縮班潮持續。教育局最新一份《小學概覽》顯示，2026/27學年全港448間官津小學（下同）之中，有120間小學在本學年縮減小一班數，合計減少143班小一，減班數目比25/26學年增加逾倍。另有17間小學合計增加18班小一，即全港小學淨減少125班小一。同時新學年有61間小學僅開辦一班小一，另有90間小學只開辦2班小一，兩者合計佔全港官津小學三分之一。



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新學年減班數目較去年減 28間小學小一班數2變1

《2026小學概覽》列出的448間官立及津貼小學之中，2026/27學年有120間小學縮減小一班數，合計縮減143班，較2025/26學年（合計縮減68班）。當中有28間學校小一由2班減至1班。

17校合計加開18班小一

新學年亦有17間官津小學合共新開18班小一，包括位於安達臣道發展區的安博官立小學，本學年共開3班小一，按年增加2班。而將全港官津校增開小一班數減去縮班數目後，得出新學年淨縮減125班小一。

61間小學僅開一班小一 較上學年增14間

新學年有61間小學僅開辦一班小一，較2025/26學年的47間增14間。除了部分位於離島、北區等鄉郊地區的村校，另有逾30間小學位於港島、九龍，以及新界新市鎮等市區地段，當中亦有部份學校本身屬規模較小、課室數目較少的學校。

至於新學年只開辦2班小一的官津校，亦多達90間，當中有不少位於元朗、九龍城、沙田等學額較多的地區，亦有不少學校因受制於課室數目而只開兩班。

只開1或2班小一的學校，若非涉及遷校等因素，或本身位於郊區、受本身校舍規模所限，未來收生情況若無改善，或面臨殺校危機。

縮班重災區：葵青、屯門、東區

分區比較，葵青成縮班重災區，新學年淨減少16班小一，其次是屯門、東區等。僅灣仔區小一班數按年不變。