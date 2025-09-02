聖保羅男女附小小一報名周五截止　校長爆面試3個「加分位」

傳統直資名校聖保羅男女中學附屬小學今日（2日）舉行小一入學申請人家長簡介會，提到2026/27學年將有150個小一學額；而甄選程序將分兩輪，甄選準則包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等。學校校長張慧純亦分享了三個「加分位」：喜愛學習、具好奇心和樂於溝通。



入學申請昨日開始，至周五（5日）截止。



聖保羅男女中學附屬小學今日舉行小一入學申請人家長簡介會，有大批家長出席，不時舉手機拍攝投台上播放的投影片。（廖雁雄攝）

聖保羅男女中學附屬小學今日舉行小一入學申請人家長簡介會，有大批家長到場，禮堂座無虛席。（廖雁雄攝）

成功申請幼稚園提名（助學）計劃可獲全數學費減免

2026/27學年，聖保羅男女附小將提供150個小一學額，當中與學校有關係的申請人不超過七成，而校方亦將從整體學額撥出不多於5%予幼稚園提名（助學）計劃之申請人。成功申請該計劃的學生將可獲全數學費減免及「助學金」，學校校長張慧純表示學校希望透過計劃錄取適合入讀學校卻未能負擔學費的學生。學校2026/27學年小一學費是82,300元。

聖保羅男女中學附屬小學校長張慧純。（廖雁雄攝）

甄選程序分兩輪 300名表現良好學童可進入第二輪

甄選程序將分兩輪，第一輪會面見所有報名學童，300名表現良好的學童可進入第二輪甄選，與家長一同面見校長老師。甄選準則包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等，張慧純亦分享了三個「加分位」：喜愛學習、具好奇心和樂於溝通。

咩叫喜愛學習？我哋希望我哋嘅小朋友好主動、經常去探索知識，同埋好鍾意動腦筋。具好奇心就係睇小朋友會唔會好注意周圍嘅事情、好鍾意發問。樂於溝通就係睇佢會唔會留心聆聽，會唔會識聆聽完先表達意見。 聖保羅男女中學附屬小學校長張慧純

校方暫定於2026年1月中下旬以電郵通知申請人之家長或監護人申請結果，而教育局自行分配結果則將於今年11月24日公布。