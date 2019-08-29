聖保羅男女中學附屬小學是「一條龍」直資學校，2020/2021年度將取錄150名小一學生，而今日下午5時半在校內舉行小一入學簡介會，現場有多達1千8百人到場，坐滿整個禮堂，大部份家長也提早到場。 校長梁麗美表示由於今年報名人數增加，小一學位由往年的140人增加至150個，分成5班，每班共30人。由明天（8月30）早上時起可以登入學校網頁報名，截止日期為9月6日下午4時。另9月5及6一連兩日設有遞交書面申請表，家長二選一報名方法即可。 攝影：高仲明

梁校長透露去年共收到4900人申請報名，在過往10年學校未曾加過學費，但今年將會增加5%，由6萬加至6萬3千元一年，分10期繳交。

面試將分為兩部分，所有申請人均獲第一輪面試機會，第一輪面見日期在9月下旬至10上旬，當中揀選約300人進入第二輪面試，並於10月下旬至11月上旬舉行，申請結果會在11月下旬公佈。

聖保羅男女附小校長梁麗美。 首輪面試由老師面見小朋友，整個過程歷時一個小時，以小組活動及遊戲形式進行；之後由副校長、主任或資深老師向小朋友了解日常經驗及生活解難等，面試以小朋友母語進行，可以是廣東話、英文或普通話，但梁校長希望家長先了解學校是一所中文小學，小三開始逐步轉成普通話教常識及數學等科目，但小六會轉成英文教授，以作為升中做準備。希望家長了解清楚學校選用的語言是否適合小朋友。 進入次輪面試 家長需出席 第二輪面試的家長會與校長見面，學生與副校長見面。梁校長表示最想了解家長的教學理念是否與學校一致，她以撐船作為比喻，家長與學校是左右兩方的船槳，方向、動作要一致才可以讓坐在船上的小朋友向前，否則只會打圈及停滯不前。但不建議家長盲目背誦辦學理念，重點是家長真正有相同的教學方針。

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校長分享面試貼士

梁校長指今年強調八個字「享受學習，健康快樂 」，她希望同學對學習的態度不再是父母「 要我學」的被動式，而是「我要學 」。校長以閱讀為例，以往有小朋友在面試時，書本對他的吸引力不大，他們會專注玩樂，校長強調這是沒有問題的，以她觀察所見，另一類小朋友則很專注，一頁的圖書都花兩、三分鐘閱讀，「點解啊？因為佢哋驚一陣老師或校長會問問題 」；最後一類小朋友當給他一堆書本挑選閱讀時，會發自內心微笑，甚至笑到「 咔咔聲」，都是可以留意到小朋友的心態。她也希望學生可以表現真我，肯聽、肯講，會發問及分享。 Portfolio及推薦信作用不大

梁校長指Portfolio最多只接受二頁A4紙內容，當中梁校長直言不是很認同周遊列國之舉，皆因和父母去旅行，必定是父母有假期、子女有假期，但平日對小朋友的陪伴是看不岀來的，香港也有很多博物館，家長有空能和子女前往也是好的親子活動。 至於推薦信，梁校長只給予三個字回應「 冇作用」，因為推薦信完全和小朋友的品行修養沒任何關係。

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出席簡介會的家長張小姐（左）及何小姐。 家長：抱着見識神校心態 住將軍澳的張小姐與住北角的何小姐四點多到達學校等候入場，何小姐表示抱著見識神校中的神校心態來聽簡介會，希望可以加深了解對學校的認識 ，二人的小朋友是幼稚園同學，即將升上K3，並沒有特別為面試而準備課程，希望可以順其自然。