聖保羅男女附小辦簡介會　優才家長：強者生存　本地家長指競爭大

聖保羅男女中學附屬小學今日（2日）舉行小一入學申請人家長簡介會，有大批家長到場，禮堂座無虛席，有大批透過各項人才計劃來港定居的家長出席。



有優才計劃家長形容優才子女與本地生之間存良性競爭，「強者生存」；本地家長表示，感覺競爭大了，但有人表示對競爭不感擔心，只希望小孩能愉快吸收。



聖保羅男女中學附屬小學今日舉行小一入學申請人家長簡介會，有大批家長出席，不時舉手機拍攝投台上播放的投影片。（廖雁雄攝）

聖保羅男女中學附屬小學今日舉行小一入學申請人家長簡介會，有大批家長到場，禮堂座無虛席。（廖雁雄攝）

石小姐形容優才子女與本地生之間存良性競爭，「強者生存」。（廖雁雄攝）

石小姐與家人透過優才計劃來港，為子女選學校時希望為其將來考DSE打基礎。她形容優才子女與本地生之間存良性競爭，「強者生存」。她指不會刻意提升子女競爭力，但小孩興趣較廣泛，所以現在也有合共三、四個相關課外活動。至於困難方面，她則認為語言給了優才子女很大阻力。

容小姐認為本港教育制度偏向本地生，很多學額也留了給他們，令優才子女尋找學校難度很大。（廖雁雄攝）

另一優才家長容小姐則表示，自己是看小孩水平選擇學校。她沒有作特別預備工作以提升小孩競爭力，打算依靠小孩平時水平。至於困難方面，她認為本港教育制度偏向本地生，很多學額也留了給他們，令優才子女尋找學校難度很大。

葉小姐表示對競爭不感擔心，只希望小孩能愉快吸收。（廖雁雄攝）

本地家長葉小姐與家人從外國回流。她認為中文十分重要，所以選擇讓子女回港讀書，而選擇聖保羅男女中學附屬小學則是因為地理位置方便。她同意現時學額競爭的確大了，但認為是時代進步的結果，自己也要進步。她表示對競爭不感擔心，只希望小孩能愉快吸收，而即使最終未能入讀也不代表前路被限制。

另一本地家長、不願出鏡的謝先生則表示，選擇聖保羅男女中學附屬小學是因為覺得學校資源好，亦屬「一條龍學校」。他認為現時競爭「一定會」大了，所以他亦有從小朋友一出世開始便為其報了不同動、靜態活動，但他同樣認為最重要是小朋友本身實力及面試表現。