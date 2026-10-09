樂善堂楊仲明學校過百高小學生　走入茶文化基地展開沉浸式探索

《香港01》旗下「01教育」團隊日前帶領樂善堂楊仲明學校過百名小四及小五學生，前往位於觀塘的「香江會–滙天下茶文化推廣中心」茶文化基地參與「中華文化學人計劃」，展開長達3小時的沉浸式文化探索之旅，透過親身體驗茶藝文化，深切感受中華傳統。



樂善堂楊仲明學校的小四至小五學生在「香江會–滙天下茶文化推廣中心」茶文化基地，展開長達3小時的沉浸式文化探索之旅。

工廈基地化身多元課堂 分流穿梭各層深探茶藝世界

111名高小學生跳出課本框架，在充滿現代設計與歷史底蘊的工商業大廈空間內，立體認識博大精深的中華茶文化。為讓學生深入且有序地參與各項體驗，全體同學被細分為三個小組，在活動助理及老師帶領下分流穿梭基地G樓至4樓不同樓層，輪流體驗三大專題文化工作坊，全面探索中國茶的古今面貌。

在活動過程中，部分同學們先前往1樓茶倉珍品館進行導賞參觀。透過專人講解，學生了解到茶倉內有關茶葉存放、溫濕度控制與陳化的科學管理體系，更認識到古老茶道背後所蘊含的現代倉儲智慧；置身於古色古香的茶室中，讓同學們直觀感受到傳統中式空間的美學意境。隨後一行人移步至G樓，學習花茶拼配，認識不同花草與茶葉的融合，拓展對茶飲多元風貌的想像。

透過專人講解，學生在茶倉珍品館進行導賞參觀，了解到茶倉內有關茶葉存放、溫濕度控制與陳化的科學管理體系。

透過專人講解，學生在茶倉珍品館進行導賞參觀，了解到茶倉內有關茶葉存放、溫濕度控制與陳化的科學管理體系。

同學們先後穿梭於基地G樓至4樓之間，輪流體驗三大專題文化工作坊，全面探索中國茶的古今面貌。

學生在品茶師的引導下學習花茶拼配，認識不同花草與茶葉的融合。

動靜皆宜的感官之旅 點茶擊拂與品茗回甘實踐

除深入茶倉導賞外，活動更特別融入動手操作與感官敏銳度的「點茶」及「品茶」工作坊。在位於4樓的點茶工作坊中，同學們接觸到宋代風靡一時的點茶技藝。在導師引領下，初次接觸茶筅的小學生們循序漸進學習注水、調膏與擊拂的節奏，繼而親手嘗試擊打出綿密潔白的茶沫，在動態操作中領略古人以茶會友的情趣與精細手藝。

至於位於2樓的品茶工作坊，則引導同學啟動味覺與嗅覺的五感開關。在安靜專注的氛圍中，同學們放慢平日急促的腳步，靜心觀察茶葉在沸水中舒展的形態，細嗅茶香，並在導師指引下品味茶湯由微苦轉至回甘的層次變化。

學生學習用茶筅嘗試擊打出綿密潔白的茶沫，在動態操作中領略古人以茶會友的情趣與精細手藝。

學生學習用茶筅嘗試擊打出綿密潔白的茶沫，在動態操作中領略古人以茶會友的情趣與精細手藝。

學生嘗試在茶沫上寫字，體味古人「茶百戲」的雅興。

學生嘗試在茶沫上寫字，體味古人「茶百戲」的雅興。

長達3小時的充實體驗，不僅打破傳統中華文化課堂的單向傳授模式，更透過「看、聞、品、做」的全方位感官實踐，讓蘊含於「開門七件事」中的茶文化深植學童心中，協助小學生在實踐中體會中華茶道所講求的專注、禮儀與耐性。

講師以口訣「一隻熊貓抱住支竹葉過紅綠燈」，圖像化讓學生輕易記住綠、黃、白、青、紅、黑六大茶類。

除深入茶倉導賞外，活動更特別融入注重動手操作與感官敏銳度的「點茶」及「品茶」工作坊。

除深入茶倉導賞外，活動更特別融入注重動手操作與感官敏銳度的「點茶」及「品茶」工作坊。

茶文化是國家寶貴的非物質文化遺產，樂善堂楊仲明學校的學生透過活動走進現代產業基地，以輕鬆愉快的工作坊形式，學習廣泛的中國茶知識，同時透過實際動手體驗，由淺入深了解到博大精深的茶道傳統，體驗中國茶文化的講究。