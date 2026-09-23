協和長沙灣新校長鄭家寶談價值觀教育：家長非旁觀者須攜手同行

價值觀教育不像中文、英文或數學等學科，可以透過測驗以分數量度學習成果，但在中華基督教會協和小學（長沙灣）（下稱協和長沙灣）新任校長鄭家寶眼中，價值觀教育並非抽象概念，更不是一套「教小朋友做好人」的訓練，而是教育最核心的「育人」工作。她認為，真正的價值觀教育並非把一套標準答案灌輸給學生，而是透過日常生活、學習體驗、家庭教育及校園環境，讓價值觀逐漸「由內而外」內化成為行為。



身兼教育局課程發展議會價值教育常務委員會委員的鄭家寶接受「01教育」專訪時表示，學校固然可以教授價值觀相關知識，但更重要的是讓學生在真實情境中經歷和實踐，逐步形成自己的判斷和行為模式，又認為家長並非價值觀教育的旁觀者，必須「落水」參與其中。



協和小學（長沙灣）新任校長鄭家寶表示，價值觀教育不能只靠課堂灌輸，而要透過日常生活及學習體驗，讓學生逐步內化。（鄧倩螢攝）

培養學生價值觀教育潤物無聲

鄭家寶校長指出，價值觀教育應該用「培養」而非單純「教」來理解。她說，知識可以告訴學生「應該怎樣做」，但真正的培養，是讓學生從內心認同某種價值，最後自然展現於日常行為。

例如是否懂得叫人、讓座、守時、照顧自己和別人、與同學相處等，看似微不足道，其實都反映孩子長期接收到的價值觀。 鄭家寶校長

因此，價值觀教育亦不能只靠一堂德育課完成。鄭校長強調「潤物無聲」，把價值觀滲透到跨學科課程、閱讀、周會及校園環境之中，教師本身的言行亦是「隱性課程」的一部分。老師如何說話、如何與學生相處，學生都會在潛移默化中吸收。

她又指出，每名學生的家庭背景、性格及成長步伐不同，因此學校可以有共同的教育目標，但學生最後展現出來的方式不一定相同。她認為，教育不應要求所有孩子用同一把尺衡量，而是讓每個孩子在自己的長處上持續進步。

學校透過飼養海龜，讓學生親身經歷生命的成長、疾病與死亡，從生活體驗中認識生命的珍貴及有限性。（鄧倩螢攝）

養龜、種植物、攀石 讓孩子經歷生命與失敗培養抗逆力

在學校的常規教育中，如何把抽象的價值觀落地？鄭校長以學校的生命教育為例，稱她過往任職學校曾接收被棄養的龜隻，其中有龜生病、接受治療，亦有龜離世，其後更有原本被當作幼龜接收的龜隻繁殖產蛋。她說，對成年人而言那只是養寵物，但對小朋友來說，卻可以成為一次完整的生命體驗，從期待生命誕生，到面對疾病和死亡，讓學生親身理解生命的成長及有限性。校園亦透過魚類、花草樹木及園藝耕作，讓孩子觀察生命由種子到成長的過程。

抗逆力同樣不能只靠說教。鄭校長認為，現今不少小朋友生活受到較多保護，反而較少機會經歷挫折，因此學校需要刻意創造「可以承受的失敗」。她以大樹作比喻，指出大樹之所以變得粗壯，「是因為它經歷過風吹雨打」。

協和長沙灣小學一至六年級學生均有機會攀登校內三層樓高的攀石牆，學生需要克服恐懼、嘗試完成挑戰，從經歷中理解堅毅並非一句口號。她同時強調堅毅並不等於「死撐」，與「適時休息」並不矛盾，認為「堅毅」孩子也要懂得認識自己的身體和需要，例如即使孩子為了比賽而努力，也要懂得在疲累甚至身體不適時休息。

鄭家寶校長強調，堅毅並不等於「死撐」，學生同時要學懂認識自己的身體，在需要時適時休息，維持生活平衡。（鄧倩螢攝）

從「我很幸福」到「我可以分享」 培養同理心

除了抗逆力，鄭校長亦特別重視同理心，為此學校透過服務學習，安排學生與家長一起向區內有需要的長者派發物資，讓孩子看見社區中不同人的生活，同時亦讓親子兩代有更多交流。她希望學生明白，自己擁有的幸福並非必然，重要的是懂得把幸福與別人分享。

現時不少家庭資源相對充足，部分孩子未必有機會理解其他人的生活處境，因此學校需要為學生提供走出自己生活圈子的機會。 鄭家寶校長

這種「同理心」亦延伸到家長教育。鄭校長認為，家長不是價值觀教育的旁觀者，而是必須「落水」參與。家長需要理解孩子的成長步伐、身心需要，以及自己的家庭環境如何影響孩子。學校與家庭若對孩子傳遞截然不同的信息，教育便容易出現落差。

鄭校長認為，家長並非價值觀教育的旁觀者，家校需要共同陪伴孩子成長，讓學校與家庭傳遞一致的教育信息。（鄧倩螢攝）

AI不能代替思考 先學素養再學工具

踏入AI時代，價值觀教育亦面對新的課題。鄭校長認為，學校不應單純把AI視為威脅，也不能因為害怕孩子沉迷科技而選擇逃避，關鍵是讓學生學懂如何使用工具，同時保留人的判斷力。她認為，這種判斷真偽、查證資訊的能力，是AI時代重要的數字素養。

推行航天、AI教育 拓闊孩子視野

今年加入協和長沙灣小學的鄭校長，亦希望在學校原有基礎上進一步發展航天科技及AI教育。她形容，學校在航天科技及AI方面已有一定基礎，未來會繼續推進，並將科技放回「育人」的大框架之中，而非單純追逐科技潮流。

她認為，航天與孩子未來的生活和職業世界距離並不如想像中遙遠，例如衛星通訊、定位等科技早已融入日常生活，未來亦會出現更多與AI及航天相關的新工種。因此，學校希望讓學生及早接觸相關知識，同時學習思考科技背後的影響。

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語文方面，學校今年有兩名英籍教師及一名普通話母語教師，並計劃讓具備能力及信心的學生接觸劍橋英語等國際認可的語文評核。英文科亦設有多套校本課程，以不同主題及內容配合學生學習。鄭校長強調，語文能力不只是為考試，而是讓孩子未來真正能夠與世界交流。

此外，學校目前提供逾百個課後活動班組，包括六個樂團、軟式棒球、園藝治療等，亦計劃與大學合作，由博士生以英文帶領小組參與專題及國際比賽。鄭校長強調，參賽並不只為爭獎，更重要是讓學生經歷輸贏，學習在有限時間內表達重點，以及面對淘汰時如何調整自己。

鄭校長表示，學校的角色是為學生提供足夠的土壤和機會，讓每一個孩子在自己的步伐中成長。

對鄭校長來說，未來的教育並不是讓所有孩子走同一條路，而是提供更多平台，讓他們找到自己的長處，再把能力發揮到最好。她希望，學生在掌握知識之餘，亦能「學會做事、學會共處、發展自己，以及學會改變」，最終成為能夠面向社會、服務社會的人。而學校要做的，就是提供足夠的土壤和機會，讓每一個孩子在自己的步伐中成長。