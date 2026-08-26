仁濟醫院陳耀星「海豚校長」拒高壓催逼　引導學習啟發學童星空夢

撰文：彭彥怡
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香港學校往往被外界簡單劃分為學術型和「Happy School」，有「海豚校長」之稱的仁濟醫院陳耀星小學校長陳兆東，上學年起引入中庸之道的「海豚式教育」，透過探究式學習、專題研習，培養學生慎思明辨思維和解決問題能力。

校內設有全港首個負氣壓天象廳，將天文知識納入常識及STEAM課程，讓學生從小探索，感受宇宙浩瀚。輔以即時獎勵機制，培養持續學習的文化氛圍，改變以往「老師講、學生聽」的單向模式，讓學生在課堂上須經過「聽、思考、回答」的過程，激活學習動機。

21年前陳兆東校長初出茅廬與學生設計班徽，當時學生選擇海豚圖案，他亦成為「海豚老師」。（梁鵬威攝）

海豚校長的由來與啟發　摒棄死記硬背刻板教學

陳校長加入仁濟醫院陳耀星小學10年，向以親和力與熱忱見稱，深受家長、學生及同事愛戴。不說不知，原來「海豚校長」這個充滿童趣的稱呼，不是為了配合教學理念刻意創造，而是源自一段橫跨多年的師生連結。

21年前陳校長初出茅廬擔任班主任，與學生一起設計班徽，期間有人提出不同的動物或昆蟲作為圖案，商議後最終選擇了代表聰明、友善且重視群體的海豚，自此海豚成為他的個人標誌，學生都叫他「海豚老師」。

陳校長其後讀到哈佛大學畢業的精神科醫生著作，有感作者提出的「海豚式教育」，對培養學生自信心與適應力十分有效而深受啟發。面對校內約三分之一特殊教育需要（SEN）學生，以及約10%為非華語（NCS）學生的學習挑戰，確實需要突破傳統死記硬背的教學，方能帶領學生「敢想敢創」，故一上任便調整教學方針。

陳兆東校長與學生關係密切而融洽，與學生一起參與匹克球活動。（梁鵬威攝）

深入民心的「海豚校長」　看得見的關懷與激勵

陳校長每天都堅持在校門迎接學生上學，從校長室放滿大大小小的海豚，不少均由學生或家長送贈，可見他親力親為，已成為學校最強的凝聚力量。學生只要離遠看見陳校長，均雀躍稱呼︰「海豚校長！」，陳校長亦逐一回應，有別於一般傳統校長的嚴肅形象。

學校極重視學生的幸福感與成長，故全校統一推行「龍虎榜」制度，老師會根據學生的課堂表現給予星星獎勵，放學後會在各班級黑板及網上家課欄公開表揚。

「龍虎榜」之後會每月結算，前三名可參加由陳校長自費的「甜品派對」，小息時享用雪糕。陳校長表示，為免獎勵機制打擊表現不突出的學生，他特別設立「第四名」獎項，班主任會提名「進步顯著」或「表現特別好」的學生，避免他們自覺無法追上而放棄，其次是讓不同能力的學生都有機會被看見，建立自信。

全校統一推行「龍虎榜」制度，每月結算，前三名可參加由陳兆東校長自費的「甜品派對」，小息時可享用雪糕。（梁鵬威攝）

從生活中出發學習　所見所聞轉為知識

仁濟醫院陳耀星小學所推行的「海豚式教育」，具體分成「FACE」四個層面，F是Friendly（友善），代表友善包容，學校接納不同能力、族群與文化的學生。透過混合編班策略，不同背景的學生在日常中共同合作與磨合，有效降低欺凌情況；A是Achievable（慧學），倡導有效學習方法，摒棄死記硬背，設定可達成的目標；C是Collaborative（協作），講求團隊協作，課內採用小組合作，課外則透過多元體藝項目培養團隊精神；最後E是Enjoyable（樂活），代表幸福愉快，著重培養學生的同理心、責任感與未來領袖特質。

「海豚式教育」具體分成「FACE」四個層面，分別是Friendly（友善）、Achievable（慧學）、Collaborative（協作）及Enjoyable（樂活）。（梁鵬威攝）
陳兆東校長有別於一般傳統校長的嚴肅形象，學生都喜稱呼他為「海豚校長」。（梁鵬威攝）

至於課程設計，學校以「PBL Plus」（Problem-based learning+Project-based learnin）推行，專題研習透過生活化出發，結合跨科外出探究，注重動手體驗，避免紙上談兵，學生由資料蒐集至最後匯報成果（如拍片、話劇展示），均一手一腳參與。

例如二年級曾以設計社區設施為主題，老師帶領全級學生走出課室，於學校附近的社區設施，包括圖書館、公園及單車公園等觀察，親身感受社會上不同人的需要及規範，學生並非單靠課本學習，自然地將所見所聞轉化為知識，活動教學亦同時提升學生的投入程度。

學校將天文知識融入一至六年級常識及STEAM常規課程中，由學生組成的「天文小隊」協助舉辦親子觀星晚會、中秋賞月及月食觀測等活動。（梁鵬威攝）

校內設專業天文設施　引領學生望星追夢

仁濟醫院陳耀星小學的另一亮點是天文教育，校內設有負氣壓氣懸拱形天象廳及人體日晷。天象廳以充氣式半球體設計，配備高清螢幕，為學生提供沉浸式的宇宙視覺體驗；除觀看天象影片，學校亦備有多台專業天文望遠鏡，將天文知識融入一至六年級常識及STEAM常規課程中。此外更成立「天文小隊」，學生協助舉辦親子觀星晚會、中秋賞月及月食觀測等活動，將興趣轉化為服務社群的動力。

校內設有負氣壓氣懸拱形天象廳，以充氣式半球體設計，配備高清螢幕。（梁鵬威攝）
天象廳以為學生提供沉浸式的宇宙視覺體驗。（梁鵬威攝）

陳校長透露，早前帶學生到西貢崇真中學進行親子月食觀測活動，交流過程中，該校老師對他們學生所具備的天文知識水平感到驚訝，甚至認為較中學生更為豐富。另外，一名曾擔任「天文小隊」隊長的畢業生，雖然成績並非名列前茅，但透過天文教育，被老師發掘了動手能力的潛能，於是找到了自己的方向，立志將來向飛機維修及工程領域發展。

至於校內的「人體日晷」教學設施亦是全港獨有，只要在日光之下站在對應月份的位置，便能透過影子的刻度，計算出標準時間，真正做到手腦並用。

校內的「人體日晷」教學設施亦是全港獨有，只要在日光之下站在對應月份的位置，便能透過影子的刻度，計算出標準時間。 （梁鵬威攝）

建構愉快童年　擁抱科技鍛煉思考

在「海豚校長」與教學團隊帶領下，仁濟醫院陳耀星小學不但為學生建構了快樂童年，在最新的升中派位，獲派首三志願的學生比例超出95%，成績顯著進步。面對人工智能科技發展，學校亦已準備就緒，會將AI定位為輔助工具。

仁濟醫院陳耀星小學計劃於2026/27學年在中、英、數全面應用AI平台，並採取「善用工具」與「嚴謹規範」並行策略，減少只求答案的評量方式，要求學生展示解題步驟或解釋原理，比對與AI的差異，鍛煉獨立思考，平衡學習效率與資訊素養。

陳兆東校長強調快樂學習和全人發展，認為教育的重點在於引導，不一定在「操練」與「輕鬆」二擇其一。（梁鵬威攝）

教育重點在於引導　令學生充滿好奇

從每日校門前一聲聲親切的「海豚校長」，到甜品派對上進步學生的自信笑容，仁濟醫院陳耀星小學以「海豚式教育」證明，教育不一定在「操練」與「輕鬆」二擇其一。陳兆東校長強調快樂學習和全人發展，認為教育的重點在於引導，好讓學生能時刻像海豚躍出水面一樣，充滿活力與好奇，聰明地探索。

教育不一定在「操練」與「輕鬆」二擇其一；重點在於引導，好讓學生能時刻像海豚躍出水面一樣，充滿活力與好奇，聰明地探索。
仁濟醫院陳耀星小學校長陳兆東
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