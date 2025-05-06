協和書院邀明星籃球隊與師生切磋球技　推廣健康生活及正向價值觀

中華基督教會協和書院上周五（2日）邀得由前香港籃球代表隊成員許家傑領軍，成員包括多名藝人的HERO籃球隊到校，與協和書院的師生聯隊進行友誼賽，向學生推廣健康生活及正向價值觀。



校長呂浩榮接受訪問時表示，關愛是學校重要的核心價值，舉辦是次活動的初心是希望透過運動這個大家都容易投入的媒介，實踐學校一直推動的健康生活態度和與眾同樂的精神。



協和書院A Grade 男子高級組隊員與HERO明星籃球隊進行友誼賽。（盧勁揚攝）

球賽氣氛熾熱 設小遊戲與觀眾互動

HERO籃球隊成員包括藝人蘇皓兒、羅天宇、翟威廉、陳安立等熱愛籃球的球員，協和書院師生聯隊的成員則包括學校籃球隊的成員及老師。球賽進行期間，球場旁邊或不同樓層的走廊都是觀賽的學生及老師，氣氛熾熱，而觀眾們亦會為雙方打氣及歡呼，十分投入。

整個活動歷時一個多小時，主要由HERO籃球隊與師生聯隊進行數節比賽，中場休息時設有由藝人主持的射籃小遊戲互動環節，讓觀眾也有機會參與是次活動。球場完結後，學生們亦有機會與一眾藝人近距離接觸，拍照打卡。

HERO籃球隊成員包括藝人蘇皓兒（左），學生爭相與她拍照留念。（盧勁揚攝）

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校長親身落場參賽 活動有助傳遞正向價值觀

呂校長亦有披甲上陣與學生並肩作戰，他直言能夠與學生一起在場內打球感到「好幸福」，並希望藉此鼓勵學生，即使球技不厲害也可以參與其中。原本因膝傷未打算參賽的郭老師亦有親身參與，她希望傳達參與比賽重於勝負的精神，並贊揚同學能夠真正做到友誼和參與第一。

呂校長（左）亦有披甲上陣與學生並肩作戰，以鼓勵學生即使球技不厲害亦可參與運動。郭老師（右）則表示雖然自己有傷在身但亦參賽，希望學生明白參與比勝負重要。（盧勁揚攝）

呂校長強調，校方並非刻意邀請明星嘉賓來校，而是歡迎所有能夠宣揚健康、正面價值的嘉賓，最重要是他們所帶來的訊息，能夠向學生傳遞正向價值觀。他又表示，不論是在球場上奮力比賽的球員，還是場邊熱情打氣的學生與老師，都能感受到在這場友誼賽中呈現的正能量與團隊精神，相信大家都留下了美好的回憶。

協和書院今年以「推廣健康生活方式」為主題，鼓勵學生在課堂以外的活動中尋找平衡，減壓放鬆。期望透過邀請HERO籃球隊來訪，結合體育、娛樂與教育，實踐4R理念，即休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience），營造有利學生健康成長的環境。