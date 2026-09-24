校舍變巨型光雕畫布　大埔舊墟公立學校學生偕長者現中秋社區回憶

大埔舊墟公立學校於周一（21日）晚上6時至10時期間舉行「『點亮大埔』中秋光雕耀大埔」活動，以光雕投影技術（Projection Mapping）將校舍外牆變成巨型投影畫布，展出由小四至小六學生與社區長者共同創作的動畫作品，並開放公眾觀賞。是次活動由資訊科技體育基金主辦、大埔民政事務處資助、大埔舊墟公立學校執行。



大埔舊墟公立學校早於2020年已經引入光雕投影藝術科技，屬本地較早發展該項技術的小學之一。學校視藝科科主任梁懿德老師及袁倩熹老師指出，視藝教育應緊貼當前藝術發展趨勢，利用科技協助不同興趣及能力的學生呈現心中畫面，並藉此逐步建立「光雕藝術課程」。



大埔舊墟公立學校校舍外牆在中秋前夕變成巨型投影畫布。（大埔舊墟公立學校提供）

大埔舊墟公立學校校舍外牆在中秋前夕變成巨型投影畫布。（大埔舊墟公立學校提供）

學生學習根據校舍外牆的窗戶及樓層線條設計投影內容，確保動畫精確貼合建築結構。（大埔舊墟公立學校提供）

學生學習根據校舍外牆的窗戶及樓層線條設計投影內容，確保動畫精確貼合建築結構。（大埔舊墟公立學校提供）

學生學習根據校舍外牆的窗戶及樓層線條設計投影內容，確保動畫精確貼合建築結構。（大埔舊墟公立學校提供）

學生學習根據校舍外牆的窗戶及樓層線條設計投影內容，確保動畫精確貼合建築結構。（大埔舊墟公立學校提供）

學生學習根據校舍外牆的窗戶及樓層線條設計投影內容，確保動畫精確貼合建築結構。（大埔舊墟公立學校提供）

學生與長者對話收集故事 再用AI化為光影動畫

活動的創作過程源於一場世代對話。救世軍大埔長者社區服務中心15位長者會員走進校園，與參加課程的小學生組隊。長者分享舊墟街市叫賣聲、林村河畔變遷以及昔日中秋提燈籠等記憶；學生則負責聆聽並繪製草圖，過程中不斷與長者核對細節與色彩，調整畫面以貼近長者的回憶。

活動由長者分享記憶；學生則負責聆聽並繪製草圖。（大埔舊墟公立學校提供）

活動由長者分享記憶；學生則負責聆聽並繪製草圖。（大埔舊墟公立學校提供）

活動由長者分享記憶；學生則負責聆聽並繪製草圖。（大埔舊墟公立學校提供）

活動由長者分享記憶；學生則負責聆聽並繪製草圖。（大埔舊墟公立學校提供）

完成手繪構圖後，學生在老師指導下使用生成式人工智能（AI）工具，將靜態草圖轉化為動態影像，並學習根據校舍外牆的窗戶及樓層線條設計投影內容，確保動畫精確貼合建築結構。學校在引入AI時堅持「藝術為本、科技為器」的原則，由學生掌控故事構思與審美取捨，AI僅作為輔助工具，避免代替學生創作。

完成手繪構圖後，學生在老師指導下使用生成式人工智能（AI）工具，將靜態草圖轉化為動態影像。（大埔舊墟公立學校提供）

學校首次將光雕帶到校舍牆身 望加強學生對社區情感

大埔舊墟公立學校過往曾推行多項藝術科技項目。在2024/25學年，學校與資訊科技體育基金合辦「VR STEAM微電影虛擬製作課程」，由學生運用AI生成動畫、LED幕牆及虛擬製作（Virtual Production）技術創作微電影《大埔尼樂園》，並於2025年3月舉行首映禮。此外，學生亦曾參與「AIVID座椅設計課程」，結合設計思維與生成式AI，針對學童坐姿與校園生活需要設計出「食人花座椅」等作品，於2026年創藝節公開展出。

大埔舊墟公立學校過往曾推行多項藝術科技項目。（大埔舊墟公立學校提供）

今次活動是學校首次將學生作品從禮堂及課室帶到校舍外牆展示，師生需要重新計算外牆尺度、投影角度與燈光配合。校方期望透過是次社區展出，讓學生學習尊重社區記憶，並加深對大埔的感情。