頂尖科學家訪元朗信義中學　中港科普協作千人齊做實驗創世界紀錄

中科院專家與元朗信義師生拆解膠原蛋白奧秘 走出課本體驗前沿科研



基督教香港信義會元朗信義中學於周一（9月28日）舉行「千人世界紀錄科普挑戰」。全校逾千名師生與家長在中國感光學會首席科學家郭燕川教授及中科潤德生物科技邵明非教授的指導下，參與科普講座，並於禮堂及各班課室同步進行動手實驗，利用膠原蛋白製備納米級生物活性纖維材料。經世界紀錄協會認證官現場嚴格審核，這項千人集體製作的挑戰順利刷新世界紀錄——「最多人同時使用中國科學院生物科技原材料科普製作產品」。



政界、學術界、教育界及工商業界的鼎力支持，多位立法會議員、區議員、科研學者、校長以及商會領袖親臨主禮，拉炮啟動，簡單隆重，彰顯各界齊心推動青年科創教育的凝聚力。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

政界、學術界、教育界及工商業界的鼎力支持，多位立法會議員、區議員、科研學者、校長以及商會領袖親臨主禮，在禮堂與嘉賓、師生及家長合照。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

是次活動廣獲政界、學術界、教育界及工商業界的鼎力支持，多位立法會議員、區議員、科研學者、校長以及商會領袖親臨主禮與見證，彰顯各界齊心推動青年科創教育的凝聚力。郭燕川教授表示：「今天同學們手中拿到的，正是中科院的科研原材料。不少同學會覺得尖端科研離生活很遙遠，但此時此刻，千名同學將同步動手實操，把科研原料製作成成品。這個過程，正是科研從技術攻關走向產業化、走進日常生活的真實縮影。」立法會議員梁子穎先生坦言：「今天的活動正正呼應了我們國家『十五五』規劃當中科技創新的發展規劃，以及香港的STEAM 教育的政策方向；以香港的視角，向全球講好中國科技的故事、產業的故事，以及原材料創新的故事。」香港城市大學協理副校長兼香港科技創新教育聯盟主席張澤松教授勉勵同學跳出應試框架，「動手經驗比背誦書本更扎實；在AI浪潮下，更要守護人類獨有的好奇心與思考方式」。元朗信義中學尹浩然校長亦表示：「紀錄證書只是起點，更重要是讓同學近距離接觸頂尖科學家，明白科技研發不是遙遠的書本詞彙，而是親手摸得到，做得出的成果。」

尹浩然校長感謝各界支持，特別是內地與香港的科創交流，讓香港青少年明白科技研發不再是遙遠的書本詞彙，而是可以親手摸得到、做得出的成果。

首席科學家郭燕川教授表示：「此時此刻，千名同學將同步動手實操，把科研原料製作成成品。這正是科研從技術攻關走向產業化、走進日常生活的真實縮影。」

在科普講座及實驗開展前，理科統籌主任何雋彥老師與中六級杜銥茜同學率先向全校直播，深入淺出地解說相關生物科技概念與國家科技的領先發展。科普講座中，邵明非教授以《面向生物醫學應用的膠原蛋白》為題，從演化史解析其三股螺旋結構，指出該材料在微觀抗張強度上甚至優於鋼筋，兼具物理支架與組織修復功能。在問答環節中，邵教授亦詳細解答了中六杜銥茜同學關於「將實驗室的科研成果變成生活中產品的最大挑戰」的提問，盡顯彼此對科普交流的熱情。杜同學感言：「這不僅加深了我對生物科技的理解與熱情，更讓我深刻體會到國家卓越科研成就背後所付出的心血與堅持。」

中科潤德生物科技邵明非教授引領全場逾千人齊心動手做實驗，親眼見證中科院專利的靜電紡絲膠原蛋白膜上膜體瞬間溶解及結構變化的奇妙過程。

全場逾千人齊心動手做實驗，將液態與粉狀原料調配成精華噴霧，噴灑於中科院專利的靜電紡絲膠原蛋白膜上，親眼見證膜體瞬間溶解及結構變化的奇妙過程。

在科普講座及實驗開展前，物理科科主任老師與中六級杜銥茜同學率先向全校直播，深入淺出地解說相關生物科技概念與國家科技的領先發展。

隨後，在邵明非教授的引領與 5A 理科班學生的穿梭協作下，全場逾千人齊心動手做實驗，將液態與粉狀原料調配成精華噴霧，噴灑於中科院專利的靜電紡絲膠原蛋白膜上，見證膜體瞬間溶解及結構變化的奇妙過程。負責協助學弟妹完成實驗的 5A 陳殷悅及葉珮澄坦言：「能親睹納米纖維成型，將微觀科學化為具體，並帶領學弟妹動手做實驗，啟發創新思維，實在獲益良多。」

中六級理科生杜銥茜同學向邵明非教授提問，探討科研入門及成果轉化的挑戰。

元朗信義中學高中理科學生協助引領同學完成實驗，在科創路上協力同心，讓抽象的微觀科學變得立體而具體。

是次活動結合尖端科技與動手實作，帶領前沿生物材料跨出實驗室與論文框架，為中學 STEAM 教育開創了深廣兼備的實踐範式。期盼未來進一步拓展內地與香港的科創合作，緊扣國家「十五五」發展脈搏，為香港培育更多心繫家國，勇於探索的未來創科棟樑。