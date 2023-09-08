元朗信義中學迎新活動融入樂學理念　教學生平衡作息、建立歸屬感

升讀中一的學生難免會因為新環境而感到焦慮及不安。基督教香港信義會元朗信義中學的一系列迎新活動就「樂學」的辦學理念融入其中，讓學生明白讀書需要平衡作息時間。該校的師兄師姐亦在老師協助下，為中一新生舉辦了中一活動日，透過遊戲活動幫助新生打成一片之餘，並認識新老師及校園環境，以培養歸屬感及減少焦慮不安。



基督教香港信義會元朗信義中學中五學生連善瑜（左）及中一新生劉芯頤（右）。（盧勁揚攝）

新生一度擔心學業沉重 迎新活動減焦慮

劉芯頤是元朗信義中學的中一新生，哥哥於其他學校就讀中三。她說自己在參加迎新活動之前，一度擔心自己的能力不足以跟上中學課程，因為升中前哥哥經常說中學的課業繁重，「驚你應付唔到」。不過芯頤經過迎新活動之後，聽過校長介紹學校的樂學理念，期間學生作息平衡，自己亦不會從學校感受到太多壓力後，情緒已經改善。她又提到，不少小學同學於開學前已經要補課，而她的學校只安排迎新活動，令小學同學十分羨慕。

迎新日期間，芯頤最印象深刻的其中一個環節就是由校長介紹「番茄學習法」，即每溫習25分鐘就休息5至10分鐘，全部課業完成後更可有較長的休息，「咁樣就可以平衡學習同休息」，亦回應了樂學理念。另外，芯頤本身有學習芭蕾舞，學校亦安排她於中一活動日期間作才藝表演，令她獲得同學讚賞之餘，亦感到相當的滿足感及成就感。

劉芯頤於中一活動日上有表演芭蕾舞，獲得同學讚賞。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

學長規劃活動日 期望新生明白「可以一齊玩」

讀中五的連善瑜是元朗信義中學的輔導總學長，與另外約10名輔導學長在老師的協助下，花了約一星期籌備這個中一活動日，這亦是學校迎新活動系列的其中一環。善瑜除了擔任遊戲主持，亦會入組與新生玩遊戲。她說中一活動日的遊戲有數個目標並層層推進，最初會先為新生熱身，「等佢地冇咁怕醜，大家會更加熱情」，之後的遊戲就會需要合作，加強新生之間的認識之餘，有需要可以向學長提問，並認識老師及學校，「增加佢哋嘅歸屬感，明白我哋好開心，可以一齊玩」。

基督教香港信義會元朗信義中學的「中一活動日」有多個遊戲，幫助建立歸屬感。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

作為過來人， 她於準備時特別保留遊戲「秘密任務」，當中的任務要求新生要到教員室按鐘找老師。原來她當年以新生的身份做同一任務時亦十分害怕，不過在學長鼓勵下勇敢嘗試，而老師從教員室出來後十分親切，願意與他們合照幫助完成任務，令她感到窩心，所以今次也堅持保留。鄧副校長又補充指，該任務有助新生明白「老師其實係好容易搵到」。

成長在學習之前 迎新活動為學生準備最好的心情

元朗信義中學校長尹浩然提到，學校團隊曾經花數年時間思考，迎新活動到底要為學生銜接甚麼。他們相信「成長在成績之前」，既然學生有6年時間學習，就不需要急於在升中前的暑假用書本和知識迎接他們，反而應該着重學生的心情多於知識，並決定以一系列的迎新活動幫助學生準備最好及健康的心情，承載接下來的學習。

左起為基督教香港信義會元朗信義中學鄧智荔副校長（學生成長及支援）、尹浩然校長、譚建勳副校長（學術及課程領導）及韋慕琹助理校長（教師發展）。（盧勁揚攝）

學校的迎新活動由7月開始，一直延續到10月，以今年為例，已經舉辦的包括7月18日的「暑假迎新活動」、8月26日的「中一迎新日」及9月4日的「中一活動日」。鄧智荔副校長（學生成長及支援）指，透過幫助新生認識學校及建立人際關係，可以培養新生對學校的歸屬感，從而降低他們的焦慮，因此活動包括安排每班學生與班主任一起遊走校園，中一活動日的遊戲亦會有學生到校園各處合力完成任務的環節。

她亦提到，新生還沒正式上學就已經可以參與學校活動，以將於11月舉辦的日本交流團為例，新生於7月已可報名面試，成團後成員當中有約四分一人為新生，希望借此令新生明白「學校我哋有份」。

收集及分析資料發掘新生強項 縮短距離感

為了盡快認識新生，學校於7月安排新生問卷調查，然後分析資料及了解新生強項。尹校長說，不少學生就讀小學時都有強項，但升中後無人得知，一旦錯配亦會令學生焦慮，收集及分析新生資料有助教師選拔不同方面的人才參加活動或比賽，參考資料後於中一活動日安排才藝表演更可以肯定新生的才華，令他們明白學校了解每個學生，會透過不同活動及比賽「令你更加發光」，從而縮短新生對學校的距離感。

韋慕琹助理校長（教師發展）亦補充指，學校分析資料後發現新生之中有約30人曾修讀外語，所以新學年將首次於中一開設外語班，以配合新生的才能。另外，譚建勳副校長（學術及課程領導）提到，迎新活動的中一迎新日設有學術講座，由中英數科主任分享讀書技巧的講座，讓學生明白讀書要「Work Smart」。期間學生亦會完成VARK問卷，了解自己於視覺、聽覺、讀寫及動覺之中哪一方面較擅長，以挑選適合自己的學習方法，亦可以從中明白人人各有長處。