校園天地｜直擊中秋無人機匯演　學生拆解精準排陣奧秘

中秋佳節，維港上空的無人機匯演點亮夜空。孔聖堂禮仁書院的學生在余重佳校長及吳老師帶領下，衝出課室來到紅磡碼頭，以幕後視角親歷過千架無人機的籌備及升空過程，度過了一個科技感十足的「追月夜」。（內容由孔聖堂禮仁書院提供）



在天台的起飛坪上，學生們親眼目睹數以千計的無人機整齊排列在發射陣列中。（孔聖堂禮仁書院提供）

平日大眾只能遠觀半空中的發光圖案，這次禮仁書院學生終於有機會將無人機捧在手心作近距離研究。在無人機表演團隊負責人TIFFANY WONG親自講解下，同學深入探究了無人機的內部構造與運作原理。最令他們大開眼界的，是機群列陣背後對精準度的極高要求——原來在地面排陣時只要出現微小偏差，機群未能完全對齊直綫，都會在升空後引發連鎖反應，嚴重破壞最終圖案的呈現效果。

（孔聖堂禮仁書院提供）

負責人Tiffany Wong親自接待學生並作即場講解示範無人機操作（孔聖堂禮仁書院提供）

當晚，過千架無人機順利升空，精準交織出玉兔、月餅及「人月兩團圓」等應節圖案。有參與學生讚嘆：「以前只覺得圖案很漂亮，今天看著工作人員全神貫注地檢查每一部機的電池和GPS定位，才知道完美演出背後是一項不容有失的精密STEAM工程。」這次實地考察不僅讓學生掌握航天科技與編程知識，更切身體會到幕後團隊一絲不苟的專業態度，將日常書本知識轉化為最立體震撼的學習體驗。

學生與無人機表演負責團隊訪談，了解預備過程和痛點（孔聖堂禮仁書院提供）

無人機表演除了是編程和科技，更是團隊心血與藝術的完美結合。（孔聖堂禮仁書院提供）

（孔聖堂禮仁書院提供）

維港上空砌出『人月兩團圓』那一刻，眾師生們均深受感動。（孔聖堂禮仁書院提供）

（內容由孔聖堂禮仁書院提供）

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