保良一中管樂團奏《旋轉木馬》　男同學戴貓耳反串伴舞吸近萬讚

社交平台近日瘋傳一段保良局第一張永慶中學的音樂週會管樂團表演片段，學生演奏近期由歌手黃淑蔓與YouTube頻道JFFT成員米爺合唱的大熱歌曲《旋轉木馬》。為完美還原MV，管樂團更安排一男三女共4名學生上台伴舞，其中男同學更「為藝術犧牲」，戴上貓耳反串女裝伴舞，瞬間引爆全場氣氛，連台下老師亦忍不住舉機拍攝。片段上載短短兩日，已在網上吸引近萬個讚好。



社交平台近日瘋傳保良局第一張永慶中學音樂週會管樂團表演片段，學生演奏近期由歌手黃淑蔓與YouTube頻道JFFT成員米爺合唱的大熱歌曲《旋轉木馬》。（Threads@ultra.power.bank 截圖）

片段於社交平台Threads流傳，片長約1分39秒。發帖者以「管樂團assembly演奏旋轉木馬，打敗99％中學生」為題發布影片，片中管樂團學生默契十足，將原本的流行的熱播歌改編成管樂合奏版本，旋律響起即引起台下學生騷動。

神還原MV伴舞掀高潮 男同學戴貓耳自願反串

最驚喜的莫過於表演中的伴舞環節。為致敬原版MV中男成員的反串造型，4名伴舞學生之一的男同學更戴上貓耳頭飾反串女裝，成功推動氣氛。影片上載者透露，該名戴貓耳反串的男同學其實是「自願報名」，展現出極具娛樂精神的一面。

台上有4名學生伴舞，其中一名男同學更戴上貓耳頭飾反串女裝，成功推動氣氛。(Threads@ultra.power.bank 截圖)

舊生指揮親自操刀改編 網民羨慕：想做返中學生

影片在網上曝光後引發熱烈迴響，短短兩日已累積近萬讚好、逾4,000次轉發及近百則留言。不少網民大讚校園氣氛融洽自由，「感覺喺呢間學校讀書會好開心」、「利害！樂團老師肯比學生玩，又搵到人編樂譜、又練得切…好唔簡單！」、「師弟師妹出色呀！」、「青春真係要珍惜」。

據了解，今次精彩的管樂編曲並非假手於人，而是由身為學校舊生的樂團指揮親自編譜。