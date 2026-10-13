校園天地｜告別開學焦慮！「夢想啟航活動日」讓青春引擎全速發動

九月開學，既有重聚的喜悅，也有迎接新挑戰的焦慮。香港四邑商工總會陳南昌紀念中學深信，教育不只傳授知識，更要啟發生命。因此，我們為中一至中六學生策劃「夢想啟航活動日」，按各級成長需要，結合生涯規劃與正向價值觀，透過一天的體驗，讓同學探索自我、建立信心，為新學年注入動力。（內容由香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）



同學手持夢想登機證合照，滿懷期待迎接新學年的成長旅程。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

初中：認識自我，鍛鍊韌性

中一新生在暑期適應課程中，已初步認識師長和同伴。開學後，我們把歷奇訓練帶進校園，讓他們透過攀爬與團隊解難，將「點頭之交」化為互相扶持的夥伴。完成任務的喜悅，不僅鞏固友誼，更讓同學在信任與合作中建立自信，加深對學校的歸屬感。

中二同學則參與戶外一日營，學習走出舒適圈。面對困難與意見分歧，他們需要聆聽、溝通，並調整情緒與步伐。從挫折中重新站起，再合力克服難關，讓自律與抗逆力不再只是口號，而是可以帶回日常生活的成長力量。

中三面臨高中選科的重要抉擇，我們以「模擬人生訓練」代替單向講解。同學在角色扮演與不同處境中作出選擇，體會責任與後果，同時發掘個人強項及有待改善之處。這趟自我探索之旅，有助他們釐清興趣、能力與志向，為選科建立更踏實的依據。

圖片說明：同學圍桌投入協作遊戲，在交流與分工中培養默契及解難能力。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

同學俯身投入地面挑戰，在專注與堅持中鍛鍊耐性和協調能力。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

高中：連結社會，規劃未來

升上中四，學習難度與壓力增加，同儕支援尤其重要。戶外定向與團隊挑戰，讓同學在協作中互補不足、發揮所長，也在汗水與笑聲中建立情誼。這份關愛共融的連結，提醒他們備戰文憑試並非孤軍作戰，身邊始終有同行的夥伴。

中五同學走進「投委會理財教育體驗館」，延續初中「公民、經濟與社會科」的理財學習。透過互動情境，他們練習分配資源與規劃個人財務，把課堂知識轉化為生活能力。我們希望同學在成年前建立正確的金錢觀，學會負責任地作出選擇，為獨立生活做好準備。

中六準畢業生則參訪香港中文大學專業進修學院，探索升學與職涯方向。有志護理的同學在臨床模擬中心認識專業使命；對幼兒教育感興趣的同學體驗教學情境；熱愛運動的同學探索體育科學。當夢想變得具體，同學更能看清前路，把期待化為備試動力

同學投入戶外卡牌挑戰，在陽光下靈活應變，展現活力與專注。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

同學合力搭起支撑之橋，讓夥伴勇敢前行，在挑戰中建立信任與默契。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

同學戴上虛擬實境裝置，投入互動學習，拓闊課堂以外的視野。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

同學近距離接觸護理模擬人，認識照護情境，探索護理職涯方向。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

同學參訪投委會理財教育體驗館，建立正確金錢觀，為獨立生活作準備。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

築建夢想的跑道，以關愛相伴同行

秉持「忠、恕、勤、敏」校訓，我們以正向教育實踐全人發展，緊扣本年度「關愛」主題，藉「夢想飛翔・同行有您」心意咭，欣賞彼此強項，深化校園關愛文化。活動雖有終點，成長與關愛卻會延續。我們期望同學把體驗中的勇氣與同伴的祝福化為前行動力，在升學與人生路上自主探索、彼此扶持，讓每個夢想都有起飛的跑道，每段旅程都有溫暖相伴。

同學透過心意咭欣賞彼此強項，以真摯祝福傳遞關愛，攜手追夢。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

（內容由香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

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