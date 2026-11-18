隨着社交媒體日益普及，KOL（關鍵意見領袖）對大眾的生活習慣及價值觀帶來不同程度的影響。《香港01》邀請曾任空姐、美容編輯，現為斜槓族（Slasher）及自由工作者的Phy，到九龍塘學校（中學部）主持「KOL工作坊」。透過知識分享、互動活動及短片創作，讓學生認識KOL的社會影響力，並親身體驗由構思到拍攝的內容製作過程。



《香港01》邀請曾任空姐及美容編輯、現為斜槓族及自由工作者的Phy，到九龍塘學校（中學部）主持KOL工作坊。（梁鵬威攝）

認識KOL影響力 慎防網絡錯誤資訊

Phy首先介紹KOL（Key Opinion Leader）的意思，即「關鍵意見領袖」，講解KOL如何透過社交媒體分享資訊及個人觀點，影響大眾的判斷與行為。

工作坊亦設有互動小活動，讓學生了解KOL的社會影響力，以及錯誤資訊可能帶來的後果。Phy提醒學生，面對網絡資訊時應保持慎思明辨的態度，學會辨別內容真偽，避免盲目相信或轉發未經核實的消息。

工作坊亦設有互動小活動，讓學生了解KOL的社會影響力，以及錯誤資訊可能帶來的後果。（梁鵬威攝）

從創意構思到影片大綱 學習短片策劃技巧

工作坊的重點是30秒短片創作。Phy以導師身份帶領學生，圍繞「推廣好習慣」的主題構思影片內容，思考如何透過短短30秒，向觀眾傳遞清晰而具吸引力的正面訊息。

Phy以導師身份指導學生構思30秒短片，協助同學設計影片大綱，整理故事內容及拍攝方向。（梁鵬威攝）

在正式拍攝前，學生先設計影片大綱，整理想表達的核心訊息、故事內容及呈現方式。Phy從旁提供指引，協助學生將初步想法轉化為具體的拍攝方向，並引導他們思考如何安排影片開首、內容鋪排及結尾，讓短片更有條理及感染力。

Phy以導師身份指導學生構思30秒短片，協助同學設計影片大綱，整理故事內容及拍攝方向。（梁鵬威攝）

化身小KOL實戰拍攝 30秒傳遞正面訊息

完成影片大綱後，學生隨即投入實際拍攝，嘗試將紙上的創意轉化為影像作品。從畫面構思、鏡頭安排到訊息表達，同學需要運用所學技巧，在有限時間內呈現完整的短片內容。

Phy在拍攝過程中擔任導師，為學生提供創作方向及拍攝建議，鼓勵他們發揮創意，思考如何以生動有趣的方式吸引觀眾，同時準確傳遞推廣好習慣的訊息。

學生根據自行設計的影片大綱進行實際拍攝，化身小KOL，以創意短片推廣好習慣。（梁鵬威攝）

透過由策劃到拍攝的實踐體驗，學生不僅認識KOL的內容創作過程，亦了解到社交媒體的影響力可以用於傳播正面價值觀，學習成為具責任感的內容創作者。

學生根據自行設計的影片大綱進行實際拍攝，化身小KOL，以創意短片推廣好習慣。（梁鵬威攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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