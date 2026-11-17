在資訊爆炸的時代，數據不僅是冰冷的數字，更是理解社會現象、發掘新聞故事的重要工具。為提升學生的數據分析及資訊素養，《香港01》總編輯主任蕭輝浩到九龍塘學校（中學部）主持「數據新聞工作坊」，透過新聞案例、圖表製作及生活應用分享，讓學生認識數據新聞的運作方式，學習運用數據觀察社會，培養慎思明辨的能力。



《香港01》總編輯主任蕭輝浩透過新聞案例，講解如何利用數據分析及視覺化圖表，呈現社會現象與發展趨勢。（梁鵬威攝）

從新聞案例認識數據 發掘數字背後的故事

蕭輝浩首先介紹數據新聞的概念，講解如何透過數據收集、分析及視覺化，將複雜資訊轉化為清晰易明的新聞內容。

《香港01》總編輯主任蕭輝浩透過新聞案例，講解如何利用數據分析及視覺化圖表，呈現社會現象與發展趨勢。（梁鵬威攝）

工作坊以《香港01》的數據新聞報道為例，包括香港18區人口排名、港人外遊趨勢及大學畢業生薪酬等，展示圖表如何協助讀者掌握社會現象與變化。

他亦提醒學生，解讀數據時須留意資料來源、比較基準及統計方法，避免被具誤導性的圖表或數字影響判斷。

除了理論分享，工作坊亦教授學生製作數據圖表的基本技巧，包括選擇合適的圖表類型、設定標題、標示數值及資料來源等。（梁鵬威攝）

親手製作數據圖表 學習資訊視覺化

除了理論分享，工作坊亦教授學生製作數據圖表的基本技巧，包括選擇合適的圖表類型、設定標題、標示數值及資料來源等。

學生透過Infogram圖表製作工具，以香港常用社交媒體平台的數據為題材，嘗試將數字轉化為直觀的圖表，了解如何運用視覺設計呈現資訊。

學生參與數據圖表製作活動，嘗試運用Infogram工具將數據轉化為圖表，學習以視覺化方式呈現資訊。（梁鵬威攝）

探索數據生活應用 認識未來職業發展

數據分析的應用遠不止新聞報道。蕭輝浩亦介紹社交媒體推薦系統、手機地圖導航及政府開放數據等生活例子，說明數據如何影響日常決策。

工作坊同時介紹記者、商業分析師、統計師及數據科學家等相關職業，讓學生了解數據技能在不同領域的應用價值，啟發他們探索未來升學及職業方向。

學生參與數據圖表製作活動，嘗試運用Infogram工具將數據轉化為圖表，學習以視覺化方式呈現資訊。（梁鵬威攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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