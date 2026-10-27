香港01走進聖公會將軍澳基德小學辦KOL工作坊　培養社會責任感

隨着社交媒體日益普及，KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）成為網絡世界中不可忽視的角色。為讓學生深入認識KOL的影響力及其背後的社會責任，《香港01》日前走進聖公會將軍澳基德小學，為小五及小六學生舉辦「KOL工作坊」，透過知識分享及互動實戰活動，訓練學生的表達能力、組織能力及膽量，鼓勵他們善用網絡平台傳遞正面訊息。



聖公會將軍澳基德小學的學生投入工作坊實戰活動，透過整理內容及表達觀點，鍛鍊組織能力與溝通技巧。（黃寶瑩攝）

認識KOL影響力 學習慎思明辨與社會責任

KOL不僅是分享生活、介紹產品的網絡創作者，其言論及行為更可能影響大眾的想法和選擇。工作坊從學生熟悉的社交媒體文化出發，帶領他們認識KOL的角色及影響力，並探討網絡創作者應肩負的社會責任。

活動亦鼓勵學生在接收及分享網絡資訊時保持慎思明辨，學懂分辨資訊真偽，尊重不同意見，明白每一次發言和分享都可能對他人產生影響，從而建立負責任的網絡公民意識。

化身小小KOL 實戰挑戰訓練表達與膽量

除了理論分享，工作坊亦設有實戰環節，讓學生親身體驗KOL的創作與表達過程。學生需要整理想法、組織內容，並嘗試以清晰、生動及具感染力的方式向觀眾傳遞訊息。

學生化身小小KOL，挑戰拍攝短片表達想法，提升自信心與膽量。（黃寶瑩攝）

過程中，學生不僅要思考如何吸引觀眾注意，更要學習有條理地表達觀點，克服面對群眾發言的緊張感。透過親身實踐，學生有機會發掘自身潛能，提升自信心及溝通技巧。

聖公會將軍澳基德小學的學生投入工作坊實戰活動，透過整理內容及表達觀點，鍛鍊組織能力與溝通技巧。（黃寶瑩攝）

聖公會將軍澳基德小學本年度的訓導其中一個主題正是希望透過多元學習經歷，培養學生十二個首要價值觀。是次工作坊正正能讓學生了解到，成為具影響力的人，不單在於獲得多少關注，更重要的是如何運用自身聲音，為社會帶來正面影響。同時，讓學生明白到作為KOL亦須有責任感、誠信和守法的精神。《香港01》期望透過多元化的教育活動，將媒體素養融入校園，協助學生裝備未來所需的能力。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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