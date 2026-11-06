64校網｜北葵涌小學有甚麼學校？學額一共有多少？

64校網的範圍以葵青區為主，共有8間學校可供選擇，主要位於北葵涌，包括（和宜合道、石蔭、石籬、安蔭及梨木樹（上葵涌及中葵涌））附近。「01教育」已經於下文為你整合64校網的小學名單、範圍及地圖及64校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



64校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於葵青區及荃灣區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為3,164及270人，而64校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共390個學額。

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64校網範圍包括哪些地方？有地圖嗎？

64校網主要覆蓋葵青區及荃灣區，主要位於北葵涌，包括（和宜合道、石蔭、石籬、安蔭及梨木樹（上葵涌及中葵涌））附近。以下為教育局提供的64校網地圖：

64校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

64校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是64校網內8間學校在2027年度的資料：

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64校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

此校網的小學沒有直屬、聯繫或一條龍中學。

64校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

64校網屋苑及租盤

如果有意搬進64校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括雍雅軒、寶星中心、昇柏山、葵星中心、葵涌大廈、寧峰苑、嘉翠園、和記新邨、金石樓及怡勝花園