62校網｜荃灣、深井、石圍角小學有甚麼學校？學額一共有多少？

62校網的範圍以荃灣區為主，共有18間學校可供選擇，主要位於在青龍頭、深井、柴灣角、馬灣、大嶼山東北、汀九、油柑頭、石圍角及象山附近。「01教育」已經於下文為你整合62校網的小學名單、範圍及地圖及62校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



62校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於荃灣區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,417及69人，而62校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共891個學額。

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62校網範圍有多大？有地圖嗎？

62校網主要覆蓋荃灣區，包括青龍頭、深井、柴灣角、馬灣、大嶼山東北、汀九、油柑頭、石圍角及象山。以下為教育局提供的62校網地圖：

62校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

62校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是62校網內18間學校在2027年度的資料：

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62校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

「01教育」有什麼62校網的小學報道？

62校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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62校網屋苑及租盤

如果有意搬進62校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括珀麗灣、荃灣中心、海之戀、麗城花園、愉景新城、環宇海灣、爵悅庭、柏傲灣、碧堤半島及豪景花園