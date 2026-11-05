65校網｜麗瑤、荔景、祖堯小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？
撰文：容育仁
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65校網的範圍以葵青區為主，共有11間學校可供選擇，主要位於在麗瑤、荔景、祖堯、九華徑、華景山莊、大窩口、葵盛、葵芳、葵興及下葵涌附近。「01教育」已經於下文為你整合65校網的小學名單、範圍及地圖及65校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
65校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於葵青區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,747及201人，而65校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共590個學額。
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65校網範圍有多大？有地圖嗎？
65校網主要覆蓋葵青區，包括麗瑤、荔景、祖堯、九華徑、華景山莊、大窩口、葵盛、葵芳、葵興及下葵涌，區內鐵路站包括荔景、大窩口、葵芳及葵興等。以下為教育局提供的65校網地圖：
65校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是65校網內11間學校在2027年度的資料：
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65校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？
「01教育」有什麼65校網的小學報道？
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65校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
65校網屋苑及租盤
如果有意搬進65校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括新葵芳花園、浩景臺、月海灣、華景山莊、荔灣花園、葵芳閣、新葵興花園、豐寓、翠瑤苑及葵涌廣場。
65校網小學有哪些選擇？
65校網有11間學校，小學選擇包括聖公會主恩小學、亞斯理衛理小學、聖公會仁立小學及佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）等。如欲了解更多有關65校網的資料，可以瀏覽此文章。