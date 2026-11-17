96校網範圍屬於離島區，有1間學校可供選擇，位於南丫島。96校網於地域上除了覆蓋南丫島外，亦包括蒲台島。「01教育」已經於下文為你整合96校網的小學名單、範圍及地圖及96校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



96校網的競爭激烈嗎？學生人數多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於離島區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為916及247人，而96校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共13個學額。

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96校網範圍有哪些地區？有地圖嗎？

96校網範圍屬於離島區，包括南丫島及蒲台島。以下為教育局提供的96校網地圖：

96校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

96校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是96校網內1間學校在2027年度的資料：

96校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

此校網的小學沒有直屬、聯繫或一條龍中學。

96校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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96校網屋苑及租盤

校網範圍涵蓋南丫島（榕樹灣、索罟灣一帶）及蒲台島。校網內並沒有大型私人屋苑，絕大部分住宅均為村屋、洋樓、獨立屋及低密度鄉郊物業。