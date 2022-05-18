校園天地｜香港學生輔導會小學　動手做STEM　綠化在身邊

學校一直以來都十分重視環境教育，我們上年度除了在校園內為學生建造了一所樹屋外，今年亦乘勢利用不同優勢，為學生創造一個親近大自然的學習環境，並為學生提供學習環境保育的機會。 （內容由香港學生輔導會小學提供）



合力製作水耕設施（香港學生輔導會小學提供）

綠化校園由我開始

今年學校也參加了康文署舉辦的綠化校園資助計劃。與往年不同的是，學生的參與度較以往更高了。學生除了一起參加校園園圃種植外，更有機會成為小農夫認識不同的耕種工具和使用方法。另外，我們亦積極發展水耕種植，在校園增置數部水耕種植機，讓學生體驗另類的種植樂趣。另外，我們推行「一人一菜」的計劃，讓學生回收塑料瓶來培植蔬菜，以達致物盡其用，減少製造垃圾。隨著香港堆填區日益飽和，我們有責任教導學生善用物資，減少浪費。有見及此，我們進行了一系列的DIY環保活動，包括：DIY榨汁機、DIY回收桶、DIY太陽能生態瓶、DIY自動吸水花盆、DIY環保清潔劑等等。學生既能將廢棄物品循環再用，亦能將STEM知識應用在生活中，寓學於樂，一舉兩得。

社區環境教育活動

常識科配合課程大綱，在每級加入環保教育元素，讓全校學生均有機會體驗綠色生活。我們還與不同的團體合作推動環境教育，增加學生的接觸面。例如：與濕地公園合作發展小義工計劃，讓學生參與培訓，並成為導賞員為市民服務，惜因應疫情而影響計劃進度；與善長人翁合作，在校園設置一部循環水養魚系統，讓學生了解海洋的生態系統；與不同的幼稚園合作，在接待他們時為他們安排環保活動，讓他們學習環境保護的重要；與「綠得開心種子計劃」合作，在校內開闢一塊小耕地，讓學生體驗農夫的工作，在校內增置水耕設施，讓學生一起製作和種植不同的植物。

讓自然靠近我們，讓我們愛護自然！

（內容由香港學生輔導會小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。