電子教室融入STEM元素　東華三院周演森小學推電子學習啟發思維

東華三院周演森小學致力培育學生日後成為具備知識技能、擁有獨立思考能力、勇於承擔責任及關注社會事務的良好公民，同時提供不同機會讓學生發揮潛能，積極培訓學生建立正確的價值觀和正向的人生觀。



東華三院周演森小學（作者提供）

多元學習策略 推行全人發展

在正向教育方面，學校透過初小「正向教育優化計劃」及小一雙班主任制等模式，促進師生及學生之間的互動，培養正面積極態度。學校亦靈活運用不同的教學策略，如「電子學習」、「分層提問」、「小組活動」和「分層課業」等，以多元化的學習模式，提升學生的學習成效。此外，學校注重學生的全人發展，透過多項課外活動及比賽，讓學生發揮多方面潛能及擴闊視野，豐富他們的學習和體驗。

電子學習新趨勢 啟廸學生新思維

為加強學生對人工智能的認知和技能，學校近年參與不同教育計劃，例如透過優質教育基金撥款建立「互動電子學習教室」，在各個課室安裝互動式智能板（Touch Panel），讓互動電子學習活動變得生動有趣及多樣化，提升學生的學習動機，再配合平板電腦的使用，則讓學生更容易掌握學習內容，提升教學效能。

除此之外，學校亦積極優化校本資訊科技科課程。高小學生自去年起參與「賽馬會運算思維教育計劃」，計劃課堂以視覺化程式設計語言 Scratch 及 MIT App Inventor為藍本，並以運算思維概念、運算思維實踐及運算思維視野為課程框架，讓學生透過學習編程培養運算思維概念及數碼解難能力，並在日常學習及生活中實踐，與科技同行，提升學習效能。

為讓學生熟習數碼時代的發展，學校以「人人都要懂程式語言，具備STEM素養」為目標，引入3D印表機、繪圖計算機、iPad、Scratch、VR程式編寫語言等，加強STEM學習效能，並讓學生參與不同比賽，啟發他們的高階思維、解難、邏輯思考和創意能力。學生在不少比賽中不但獲得驕人成績，更透過比賽展現同理心，關心社會不同人士的需要，以科技解決難題，讓科創精神的幼苗茁壯成長。

小學檔案

校長：黃偉興先生

校監：施榮恆BBS太平紳士

學校地址：新界青衣青芊街8號

班級編制：18班

學費（全年）： ---

學校聯絡方法：電話 2433 1081／傳真 2433 1091／電郵cysps@tungwah.org.hk

入學資格

收生年齡：2022年9月入學時年滿5歲8個月（即2016年12月31日或以前出生）

報名日期：6月上旬

報名方法：親臨本校索取或本校網頁下載《小一入學申請表》

面試方式：家長陪同子女到校參加面試