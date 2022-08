港大新學年推行國安課程　學生須觀看10小時網上影片兼測驗合格

港大早前向學生發電郵指,今年9月起學生須完成「憲法、基本法,及國安法入門」(Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law)方可畢業。港大學生會刊物《學苑》在Facebook發文指,港大教務長曾詠詩今日(19日)凌晨向學生發電郵,指課程將要求學生自行觀看10小時網上影片,隨後需通過約1小時的網上多項選擇題測驗,獲合格才算完成課程。

《香港01》正向港大查詢。



繼多間大專院校均推出國安課程,港大早前亦指將在新學年起,要求學生要完成有關國安課程方可畢業。《學苑》發文指,港大今晨發電郵指,該課程將要求學生自行觀看10小時網上影片,再通過1小時多項選擇題測驗。該課程為非學分課程,學生毋須註冊。電郵又提到,更多相關課程資訊將在開學(9月1日)後宣布。

教育局早前在文件中,談及2022至2025年三年期訂立的策略方針,提到畢業生是社會未來的棟樑,通過大學層面的價值觀教育讓學生建立牢固 的公民責任感至關重要。而《憲法》 、《基本法》和《國家安全法》教育亦應成為大學課程的重要組成部分,以培養學生成為守法及負責任的公民。