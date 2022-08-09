師生持「黃碼」可返學 　蔡若蓮：需主動向學校申報

政府宣佈周五起採取「3+4」檢疫方案，持有「黃碼」的學生及教職員可以進入學校返工返學，教育局局長蔡若蓮今日（9日）表示，持有「黃碼」的師學生雖然可以上學，但強調必須向學校申報。



「黃碼」師生入學校可彈性處理

政府昨日宣布周五（12日）起採取「3+4」檢疫方案，另外推出「紅黃碼」，持「黃碼」人士第4天可以乘搭公共交通工具、上班、上學、進入商場及超級市場。蔡若蓮今日出席保良局葉吳彬彬幼稚園新校舍啟用禮時稱，雖然學生上學不用掃安心出行，但「黃碼」學生必須主動向學校申報，返校前亦需進行快速測試以及午膳時使用隔板，以保障其他師生健康。

被問到會否建議學生及教師回港7日後才回校，蔡若蓮稱，學校方可按環境、活學安排及學生的學習階段彈性處理。另外，她又呼籲，學生打齊針及避免在校除口罩。

鼓勵學校多籌辦與中華文化相關的活動

蔡若蓮致詞時表示，政府非常重視幼稚園教育，在本年度向參加「幼稚園計劃」的學校提供一筆過10萬至20萬的教師發展津貼，總額8500萬元。除此之外，她又鼓勵學校多籌辦與中華文化相關的活動，讓學生從小認識國家文化。