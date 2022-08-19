中學生發明改善生活　全透明口罩助社交　養寵物APP鼓勵做運動

疫情至今持續三年，為市民日常生活帶來各種不便。有中學生透過創意和科技，研發出新產品解決問題。針對疫情期間需長期戴口罩無法見到人臉，何文田官立中學學生研發可重用的全透明口罩，製作成本只需約30元。



第55屆聯校科學展覽今日（19日）於中央圖書館展覽館揭幕，今年展覽主題是「活力」，多間學校學生按主題發揮創意，解決市民在疫情期間日常生活中所面對的問題，例如長期戴口罩影響社交、公共交通衛生、疫情期間運動不足問題的創新發明，希望改善市民生活素質。

可重用全透明口罩助社交

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疫情期間市民長期戴口罩遮掩外貌，人與人之間的社交或多或少出現隔閡。何文田官立中學學生關文浩、黃煒文、張煒壕及葉芷琪因此發明一款名為「Linple Mask」的可重複使用的透明口罩。透明口罩用環氧樹脂製作而成，解決戴口罩掩蓋容貌的問題，舒緩人們因此而產生的疏離感。

團隊解釋，環氧樹脂很容易被溶解，不會對環境造成負擔。因應長期戴口罩感到侷促的情況，口罩設有4個排氣孔，以及可更換過濾器的呼吸機，以過濾空氣中的污染物，同時將新鮮空氣抽入口罩。此外，同學還設計了UVC紫外線消毒口罩盒，當使用者關上容器時，內置的UVC 紫外線消毒燈就會對口罩進行消毒，避免用戶接觸燈光造成身體影響。另外口罩盒同時具備無線充電功能，可為口罩的呼吸機充電。

公共交通自動清潔系統

疫情下，市民比以往更注重公共交通內的消毒清潔。天水圍萬鈞伯裘書院的朱天翼、黃鑫城、王天睿和羅敬軒同學表示，公共交通工具由於人流多，無論站內設施和車廂都蘊藏很多細菌。

因此團隊發明了自動公共交通自動清潔系統，系統由銀離子消毒噴霧和UVC紫外線燈組成，透過超聲波感應器感應座位是否有人使用，當發現座位上的乘客離座時，便會自動為座位消毒。

養寵物遊戲APP鼓勵市民做運動

受疫情影響，人們被迫長時間留在家中，令運動量大減影響健康。東區聖馬可中學的李愷卓、陳曉宇、羅天遙及吳興同學為此專門設計了一個名為唯寵（Vitapet）的遊戲應用程式，透過各種遊戲機制鼓勵玩家做運動。玩家可在應用程式中透過累計運動時間得到遊戲代幣，為虛擬寵物購買糧食和裝飾。

另外，同學為鼓勵玩家均衡飲食，還為虛擬寵物的糧食加入健康值，若數值太低會因而生病，盼令玩家重視均衡飲食。