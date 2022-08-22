陳南昌校政風波｜校董會首開腔　已委任署任校長確保開學不受影響

香港仔香港青少年培育會陳南昌紀念學校爆出校政風波，十多名教師日前公開指控法團校董會干預校政，已被即時解僱的校長黃麗婷則於今早（22日）前往勞工處投訴。法團校董會同日晚上開腔回應事件，表明已委任資深教師出任署任校長，並聘任具群育學校經驗的已退休校長胡忠興帶領「校政專責工作小組」，督導處理開學事務。

校董會強調，將確保開學運作暢順及學生不受影響，待學生順利開學後會再適時回應事件。



香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵。（香港青少年培育會陳南昌紀念學校網頁）

委任退休校長帶領「校政專責工作小組」

陳南昌紀念學校法團校董會今日發聲明回應事件。校董會指，學校今早已召開教職員大會，校董會宣布已委任資深教師黃錫培為署任校長，並聘任具群育學校經驗的已退休校長胡忠興帶領「校政專責工作小組」，該小組由數名校董、署任校長黃錫培及幾位教師組成，負責督導各行政委員會主任處理開學事務，及集體領導監察現有委員會工作。



校董會提到，全體常額合約教師已成功獲得續約，「老師們都鼓掌支持，表示願意同心同德，有信心可以共同努力教導學生」，聲明又指多位老師已在聘任階段。

校董會：重新團結團隊專注學校開學事務

該校十多名教師上周四（18日）與香港教育工作者工會舉行記者會，公開指控法團校董會干預校政，校董會指，連同校長黃麗婷被解僱事件，將待學生順利開學後適時回應。校董會重申，開學在即，首要任務應是重新團結團隊，專注學校開學事務，確保開學的所有準備運作暢順，學生的學習不受影響，「我們每一位成員都不忘初心，一切以學生的福祉為大前提」，強調正積極改善管理架構及從學校處理溝通機制、人事管理、財務管理等方面完善監督學校。

教育局局長蔡若蓮昨日出席活動時則回應稱，教育局非常關注事件，接獲投訴後已派員跟進，責成辦學團體做好開學準備，確保不影響同學學習。