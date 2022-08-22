陳南昌校政風波｜女職員涉未經許可取走學校文件　重案組調查

香港青少年培育會陳南昌紀念學校爆校政風波，被指涉多項違規及管理不善，包括法團校董會干預校政，以致學校行政混亂、又有親姊妹分任校董及獨立校董，違反《教育條例》等。《香港01》收到報料指，該校校長黃麗婷被解僱後，有職員隨即拿走學校重要文件及資料，被警方帶返警署調查。



警方回應指，上周六（20日）下午約1時接獲一名該校職員報案，指懷疑一名38歲姓曹學校女職員未經許可下將校內文件帶走，西區警區重案組現正跟進調查，暫未有人被捕。



女職員於校長被解僱後取走文件 暫未有人被捕

陳南昌紀念學校十多名教職員於上周四（18日）舉行記者會，指控有校董與獨立校董為姊妹關係，涉嫌違反《教育條例》，亦指學生宿舍涉案不當使用公帑。校長黃麗婷當日被校監書面警告，上周六（20日）收到即時解僱通知。

《香港01》收到報料指，黃麗婷被解僱後，有職員隨即取走學校重要文件及資料，被警方帶返警署調查。警方稱上周六，即黃麗婷被解僱當日下午接獲一名該校職員報案，指38歲姓曹學校女職員未經許可下將校內文件帶走，西區警區重案組現正跟進調查，暫未有人被捕。