開學｜小學校長稱小一新生社交、溝通能力跌　辦適應日助熟習環境

疫情2年多以來學生大部份時間停課或在家上網課，校園生活大減，當中又以新學年的小一新生較受影響。有小學校長形容，新學年小一生幼稚園學習多是「活在10.2吋（平板電腦螢幕尺吋）的世界」，導致他們出現社交溝通能力較弱，部份出現專注力不足等問題，因此小一新生適應日及開學初期會著重協助他們適應小學生活。



天水圍中華基督教青年會小學於周三（24日）舉辦「小一新生及家長適應日」，活動內容包括家長講座，同時安排小一新生學習課堂指令、排隊、拍攝學生照、熟習校園環境、遊戲等。因應疫情，校方特意教學生上洗手間時需注意衛生，以及自行於坐位使用防疫板。

小一新生適應日▼▼▼

基督教青年會小學小一新生適應日。（鄭子峰攝）

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小一生社交能力下降

中華基督教青年會小學校長程志祥表示，過去2年多疫情下學生經常停課或上網課，特別是疫情嚴重時活動範圍大多局限在家，最常做的活動就是拿著平板電腦上網課，形容小一新生幼稚園生活是「活在10.2寸的世界（平板電腦螢幕尺吋）」。

他續稱，小一新生由於幼稚園期間缺乏校園生活，與同學、老師溝通和接觸大減，令他們社交能力下降，部份學生說話斷斷續續或混淆不清，亦會容易因活動量不足影響肌肉發展。另外，學生亦在家上網課容易分散注意力，導致專注力不足。

基督教青年會小學小一新生適應日。（鄭子峰攝）

為協助小一新生適應小學校園生活，程志祥表示學校推出多項措施，包括安排高年級領袖生於開學初期與小一生一同小息、開學第一個星期作為「適應周」，讓學生認識校園和與同學互動溝通。

副校長羅勁柱補充，教師亦會觀察學生日常社交表現，再以一張類似成績表的文件向家長報告學生校內社交及學習情況。

有小一新生家長認為疫情下子女成長受到影響。小一新生周凱琳的母親梁佩詩表示，女兒本應在幼稚園透過群體活動學習，但疫情令她只能上網課，令她缺乏在外學習社交禮儀的機會，不懂得與人眼神交流。周凱琳父親周鎵豪亦表示，疫情下女兒外出遊玩機會變少，甚至連學校旅行也沒有，不利身心成長。