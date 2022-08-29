開學｜疫下小一新生適應需時　專家指家長需有準備初期成績或較差

開學在即，除了小一新生需要適應，家長也需要做好開學準備。有小學教師和社工指出，疫情下小一新生幼稚園上學時間不多，未來或需要更多時間適應，提醒家長也要調整心態，有心理準備子女開學初期成績較差，切勿因此過份緊張或焦慮而影響子女，建議家長可多鼓勵子女，放手讓他們多作嘗試。



天水圍中華基督教青年會小學周三（24日）舉辦「小一新生及家長適應日」，並為家長舉辦講座，與家長分享子女升小一準備。

副校長羅勁柱（左）、學校社工陳婉盈（中）和家教會主席Sunny（右）就小一生自理能力、學業表現及參加活動等問題進行建議和勸慰，望釋除家長各方面的憂慮。（劉雅琪攝）

家長需有心理準備小一新生初期學習表現較差

副校長羅勁柱指出，新學年小一生以往於疫情下很少回校上課，面對新學年入讀小一以及重返校園雙重挑戰，相信需要較長時間適應。他建議家長，若子女開學初期學業表現不佳，例如功課不會做，錯處多等問題，家長宜多鼓勵和稱讚，讓子女有滿足感，才能逐漸改善。另外，他認為家長毋須需要求子女一年內適應，相信只要給予子女時間，他們最終會找到自己的道路。

學校社工陳婉盈補充，子女開學家長也要適應和調整心態，因為照顧個人情緒才能照顧好子女，亦要理解子女升讀小學於陌生環境學習易感到緊張和焦慮，家長不能被負面情緒主導。她舉例，家長可待子女適應校園生活，結交朋友及具備一定自理能力後，再考慮為他們安排課外活動，不需給予他們太大壓力。

家長宜放手 讓子女學習承擔責任

不少親子衝突，往往來自於子女上學期間欠交功課、漏帶課本等問題。校長程志祥表示，上述問題源於學生是否具有責任感，所以學校會教育家長放手，將做功課、帶齊課本等責任交給子女，而學校亦堅持不會替家長將物品轉交給學生，希望讓學生從中建立責任感、知道讀書、做功課等都是他們的責任，從而逐漸改善、提升自信心，建立正向循環。

以執書包為例，陳婉盈建議家長可放手讓子女自己動手做，並且可教小朋友學習分類，例如用不同顏色的文件夾裝功課或書本，避免將不同科目的功課和課本混淆。