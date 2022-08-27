開學︱單日確診人數恐逾一萬　小學校長憂再需網課：冇咁傳神

開學在即，但新冠病毒確診宗數屢創反彈後新高，或升破一萬宗。青衣的荃灣商會學校的學生在新學年仍需每日快測及量體溫，校方表示，當家長到學校接子女放學時，會用掃瞄家長的電子針卡二維碼，確保符合疫苗通行證才可進入學校；當學生有需要在校內用膳，會安排一間課室讓他們維持一定社交距離下進食。



校長周劍豪最擔心再收緊防疫措施，特別不希望再回到網課。他指出不少老師反映學生網課的學業表現不及實體課，特別是欠缺了讓學生親身互動的機會，「冇咁傳神。」



▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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荃灣商會學校校長周劍豪表示，現階段校內的防疫措施大體上都是依照政府的指引，例如學童上學前每日快測及量體溫等。不少小學家長會到學校接子女放學，他表示，當家長要進入校園範圍時，除了要先掃瞄安心出行外，校方亦會反掃家長的電子針卡，合乎疫苗通行證的家長才可進入校內大堂等子女放學。

需在校內吃午餐學生獲特別安排

小學現時只上半日課，所以校內並無午膳時間，一定程度上可減少病毒傳播的風險。周劍豪指現時飯商依然有午飯供應，例如領取全額「學生資助計劃」而參與「在校免費午膳」或依然有訂飯的學生，他們每日仍可領取飯盒，但要帶回家中進食。不過有小部份因個人或家中原因要留在校內用膳，校方則會安排一間課室讓他們食飯，而在內的學生亦要維持一定距離，以減少病毒傳播的風險。

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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操場設小息單獨食零食枱

小息方面，學生則要到操場或室內操場。周劍豪表示，明白小朋友休息時會想食零食放鬆一下，他提到以往校方會很鼓勵同學之間分享零食，以展現友愛的美德，不過在疫情之下，學生不可再與同學分享食物，反而要自成一角進食，校方在操場或室內操場的枱櫈設有隔板讓學生可單獨食零食，而操場旁的長櫈亦可供學生進食，不過就要注意社交距離。

另外，體育課亦有特別的安排，他表示，除會提醒學生上完堂後戴上口罩及洗手外，亦會在課程設計入手，減少學生的親密接觸，例如運動時要學生保持距離，校內亦會預留口罩，以防當學生上完體育堂後，遺失了原有的口罩，亦可以有替換。

▼8月21日 家長及學生趕開學前趕買教科書▼



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網課欠缺讓學生親身互動機會

對於疫情正處於上升的趨勢，周劍豪坦言最擔心政府再收緊防疫措施，特別不希望再回到網課。他指出不少老師反映學生網課的學業表現不及實體課，因為網課欠缺讓學生親身互動機會，「冇咁傳神」，特別是教具，要學生親身接觸實物才有用，「你畀啲嘢佢玩，要佢摸到先最實際」；而網課亦欠缺讓學生互動機會，對社交亦有影響。

周劍豪亦認為學生「隔住個mon（顯示器）專注力點都差啲」，他指學生在家中沒有規範，容易眼瞓，學生長期望着屏幕，對眼睛健康亦不理想，所以認為上實體課對學生的發展會更好。