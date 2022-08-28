開學｜教育局一圖教家長8錦囊應對新學年　蔡若蓮：人生講求耐力

9月1日開學在即，教育局局長蔡若蓮在社交媒體發文指，全方位照顧同學身心需要，助他們迎接新學年的挑戰。教育局不僅舉辦網上研討會，及製作開學錦囊及電子提示卡，教家長如何協助子女應對假期完結前及開學初期，總共有八項。



教育局又與賽馬會青少年情緒健康網上支援平台 「Open噏」合作，由即日起至9月30日24小時開放「Open噏 – 開學期間限定心事台」，協助學生處理開學適應所產生的情緒困擾。



教育局製作「開學前篒8個家長錦囊」，教家長如何協助子女應對假期完結前及開學初期。（蔡若蓮在Facebook 圖片）

蔡若蓮在Facebook發文指出，所有學生皆需要適應校園生活，呼籲家校合作，全方位照顧同學身心需要，並做足準備，迎接新學年的挑戰。

「千里之行始於足下」，人生是一場馬拉松，講求耐力，無需急於一時。學業也是一樣，不能操之過急，過分着重功課和成績，忽略學習興趣的培養。 教育局局長蔡若蓮

加入政府前為中學校長的教育局局長蔡若蓮說，萬一學生出現精神困擾，家長一定要向專業人士尋求支援。（資料圖片／羅君豪攝）

為幚助學生適應校園生活，提升抗逆力，教育局舉辦「正面迎接新學年 關愛守望在校園」網上研討會，協助教職員及早識別，照顧學生的精神健康需要。

教育局又製作「家校齊合作 迎接新學年」錦囊及電子提示卡，向家長提供8個開學準備小貼士，以幫助學生建立生活常規、擴闊社交，與好友保持聯絡，認識新朋友。其中建議在開學前助子女建立常規，提早調節生理時鐘，如子女持續或過度焦慮，宜尋求專業人士協助；開學後家長要主動關心子女在學校的適應和情緒，不要只顧查問功課或學習進度，並且每天於特定時間和子女傾談，切忌否定情緒或者輕視焦慮。

此外，教育局亦為所有學生預備「每天好精神」鼓勵卡，讓學校於新學年的首兩個星期，善用鼓勵卡，為學生舉辦「新學年．好精神」活動。

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情緒健康平台 「Open噏」24小時開放一個月

蔡若蓮提醒，萬一學生出現精神困擾，一定要向學校的輔導老師、社工及校本教育心理學家尋求支援。

教育局會與賽馬會青少年情緒健康網上支援平台 「Open噏」協作，由即日起至 9月30日24小時開放「Open 噏 – 開學期間限定心事台」（WhatsApp電話9101 2012及社交媒體），與同學一起面對開學適應所產生的情緒困擾。