中學生職場體驗｜內向女生酒店實習改善溝通　為未來夢想工作鋪路

近年政府著重青年工作，希望透過不同措施協助青年人就業和作生涯規劃。有本身性格內向的中學生選擇自我挑戰前往酒店實習，希望透過與同事、住客等陌生人接觸，提升溝通技巧，為日後從事夢想職業鋪路。亦有學生跟隨公司管理層工作兩天，初嘗商場「傾生意」體驗而對商科產生興趣。



Project WeCan「學校起動」的職場體驗計劃自2012年推出，目的是希望啟發學生規劃人生，為將來升學就業做好準備。今年有33間中學共132名高中生參加職場體驗，獲派到31間機構或公司進行一至兩星期的實習，親身體驗真實職場。

參加學生需經學校報名，揀選自己感興趣的工作，然後自行撰寫求職信和履歷表提交，經配對後再通過公司面試，才能參加工作實習。

學生酒店工作盼改善溝通技巧

屯門中華基督教會譚李麗芬紀念中學中六生謝韻晴，早前獲安排於中環美利酒店體驗房務員工作一周。她形容自己本身比較細膽、怕羞，但未來以做護士為目標，所以希望在工作體驗期間透過與同事相處，學習溝通技巧，為未來做護士與病人溝通做準備。

她舉例，在酒店工作要習慣與不認識的客人、同事打招呼和溝通，特別是需要與外籍客人和同事以英語交流，形容與學校所學的截然不同。至於實際工作方面，她說主要是負責如檢查和補充房間內的飲品、衛生用品等一類較輕巧的工作。

美利酒店培訓及品質總監鄧卉稱，今年是公司首次參加計劃，共有6名中學生在不同部門實習，希望日後有更多人投身酒店業。她直言，學生實習前曾擔心他們的表現，不過參加者均勤奮工作、願意接受建議改善，會考慮來年繼續參與計劃。

美利酒店助理行政管家吳雁瑩（左）、謝韻晴（中）和培訓及品質總監鄧卉（右）合照。（劉雅琪攝）

跟管理層工作體驗「傾生意」

因應今年中學暑假縮短至只有兩星期，計劃新設「影子計劃」，安排學生跟隨公司管理層工作一至兩日，了解管理層日常工作。

參與計劃的沙田佛教黃允畋中學中五學生陳楊嶸，獲安排跟隨世邦魏理仕集團（CBRE）銷售管理總監李慧妍工作兩日，包括跟隨她去商業展覽「傾生意」，接觸潛在客戶尋找合作機會，以及在辦公室工作一天。

他形容上班「新奇好玩」，認為公司工作限制少、工作文化較自由，笑言喜歡工作多於上學。陳同學又稱，本來有意大學報讀資訊科技、視覺藝術等相關學科，但參加體驗計劃後有所改觀，日後會考慮選擇報讀商科，將來投身商場。

李慧妍表示，計劃除令學生體驗職場外，亦有助他們了解年青人的想法，是一個互相交流的機會。她舉例，公司工作文化較少限制、辦公室採開放式設計等新興做法，安排學生職場體驗有助她了解未來潛在同事對這些安排的想法。