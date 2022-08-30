開學｜教育局邀運動員拍片鼓勵學生 謝影雪：老師同學都會支持你
撰文：容育仁
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新學年即將開始，相信不少學生都會感到緊張。教育局課程發展處拍攝了9輯短片，邀請了9名香港運動員，包括鄧俊文、謝影雪、杜凱琹等，分別以自身經歷鼓勵師生迎接開學，把握學習機會。課程發展處為了向教師致敬，亦邀請多了位嘉賓，拍攝6輯短片。現時15輯短片均已上載到教育局多媒體平台，局方亦邀請各級中小學選擇合適時段播放短片。
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劍擊運動員連翊希在短片中提到，自己的進步秘訣是先訂立較容易達到的目標，又分享自己參加世界錦標賽之前確診新冠肺炎，但仍然努力克服挑戰，終奪得香港女子重劍最好的成績。
羽毛球運動員謝影雪就說，其實運動員也有「開學」，就是會隨賽季開始四出比賽，不過比賽的時候都會有贏有輸，所幸一直有教練團隊及拍檔陪伴自己，提醒學生們都有老師及同學們的支持。
另外，由於教師們任重道遠，每年都會與學生開始新的學習旅程，課程發展處亦拍攝了短片向他們致敬。6輯短片分別請來了學界代表或家長為嘉賓，向老師表示感謝或分享開學錦囊。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生就向全港教師表示敬意，感謝他們為學生安排有益身心的教學活動。香港教育大學課程與教學講座教授李子建教授就提醒，老師可以多注意學生進步的地方，自然就會找到工作的最大回報。
教育局表示，9輯由香港運動員拍攝的短片可以啟導學生感受，教導他們多珍惜家人、教師及同學的支持，以積極正面的態度把握學習及發展機會。另外6輯短片除了實用的開學建議之外，亦可以幫助學校建立良好的氣氛迎接開學日。
教育局建議學校選擇合適的時間播放部份或全部短片，亦可以透過學校的電子郵件系統向學生傳送短片的網址連結，亦希望學校可以配合老師的解說及鼓勵，令短片可以有更好的效果。
短片網址：按此