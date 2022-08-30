開學｜教育局邀運動員拍片鼓勵學生　謝影雪：老師同學都會支持你

新學年即將開始，相信不少學生都會感到緊張。教育局課程發展處拍攝了9輯短片，邀請了9名香港運動員，包括鄧俊文、謝影雪、杜凱琹等，分別以自身經歷鼓勵師生迎接開學，把握學習機會。課程發展處為了向教師致敬，亦邀請多了位嘉賓，拍攝6輯短片。現時15輯短片均已上載到教育局多媒體平台，局方亦邀請各級中小學選擇合適時段播放短片。



羽毛球運動員謝影雪表示，自己參加比賽時難免有贏有輸，感謝教練團及拍檔的支持，而學生們亦一直有老師及同學的支持。（教育局課程發展處提供）

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劍擊運動員連翊希在短片中提到，自己的進步秘訣是先訂立較容易達到的目標，又分享自己參加世界錦標賽之前確診新冠肺炎，但仍然努力克服挑戰，終奪得香港女子重劍最好的成績。

羽毛球運動員謝影雪就說，其實運動員也有「開學」，就是會隨賽季開始四出比賽，不過比賽的時候都會有贏有輸，所幸一直有教練團隊及拍檔陪伴自己，提醒學生們都有老師及同學們的支持。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生在短片中向全港教師表示敬意。（教育局課程發展處提供）

另外，由於教師們任重道遠，每年都會與學生開始新的學習旅程，課程發展處亦拍攝了短片向他們致敬。6輯短片分別請來了學界代表或家長為嘉賓，向老師表示感謝或分享開學錦囊。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生就向全港教師表示敬意，感謝他們為學生安排有益身心的教學活動。香港教育大學課程與教學講座教授李子建教授就提醒，老師可以多注意學生進步的地方，自然就會找到工作的最大回報。

教育局表示，9輯由香港運動員拍攝的短片可以啟導學生感受，教導他們多珍惜家人、教師及同學的支持，以積極正面的態度把握學習及發展機會。另外6輯短片除了實用的開學建議之外，亦可以幫助學校建立良好的氣氛迎接開學日。

教育局建議學校選擇合適的時間播放部份或全部短片，亦可以透過學校的電子郵件系統向學生傳送短片的網址連結，亦希望學校可以配合老師的解說及鼓勵，令短片可以有更好的效果。

短片網址：按此