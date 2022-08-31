開學︱曾確診學生將陸續打第3針　中學校長對11月9成接種率有信心

新學年將於周四（9月1日）開學，教育局昨日（30日）發出通告，指中學如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課，接種三劑疫苗的學生必須達九成以上。



寶安商會王少清中學校長陳志維認為，不少學生在3至4月疫情高峰時曾確診，到9月半年的期限滿後便會有不少學生打第三針，人數足以影響到11月時接種率是否達九成；再加上兩個月的時間充裕，有信心可以11月前趕上要求。



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不少學生3至4月曾確診 近期半年免打期屆滿

陳志維指，雖然目前與三針達九成仍有一定距離，但有信心可以11月前趕上要求。他解釋指經長時間的推廣及解說，不少學生已接受疫苗，亦知道疫苗是有用，只是不少學生在3至4月疫情高峰時曾確診，半年後才要打第三針，所以一直未有接種，到9月期限滿後便會有不少學生打第三針，人數足以影響到11月時接種率是否達九成，加上距離11月尚有兩個月時間，時間上尚算充裕，所以11月前三針接種率要達九成應問題不大。

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校長指上課半日「上唔到好多堂又落堂」

陳志維提到，只能半日學習對學生的影響很大，特別是對學生的個人成長。他解釋指當學生只有半日課，為追趕進度不少如早會、周會等活動都被取消，而外出參觀及課外活動的機會都隨之而減少，令學生少了提升視野的機會；另外，半日課時「上唔到好多堂又落堂」，不論與老師或與其他同學相處的時間亦減少，對學生社交上甚至領導能力都有影響。

陳志維認為不少學生在3至4月疫情高峰時曾確診，到9月半年的期限滿後便會有不少學生打第三針，人數足以影響到11月時接種率是否達九成。（寶安商會王少清中學網）

另外，教育局推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，接第三針接種率達70%、80%及90%分別向學校頒發銅、銀及金獎，陳志維認為造成鼓勵，營造出一個正面的氣氛，但對學校而言，不會要有獎才鼓勵學生接種疫苗。另外，教育局要求學校主動接觸仍未接種疫苗或未打齊針次的學生，陳志維認為是一個與家長溝通和了解的機會，即使教育局無要求亦會這樣做，以為學生的健康著。

陳志維又表示，接下來會繼續着力於向家長及學生進行解說，向不願接種疫苗的學生或家長解釋，如校內多同學打算接種疫苗，亦會請外展隊到校內為學生接種疫苗，以方便學生。

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